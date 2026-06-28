23-річній блогерці загрожує смертна кара в Дубаї після звинувачення у вбивстві

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23-річна інфлюєнсерка Брук Джордж із Великої Британії опинилася під вартою в Дубаї після звинувачення у вбивстві чоловіка, з яким вона познайомилася в Інтернеті. У разі визнання винною їй може загрожувати смертна кара.

За повідомленням організації Detained in Dubai, Брук заарештували та звинуватили в умисному вбивстві 26-річного чоловіка, з яким вона познайомилася онлайн.

Джордж, яка має популярність у TikTok і раніше працювала продавчинею, приїхала до Дубая, щоб зустрітися з британцем, із яким познайомилася у Facebook. Однак, як стверджується, під час її другого візиту їхні стосунки стали напруженими та нібито переросли у насильство.

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За словами жінки, після вечірнього відпочинку в барі Caffreys у районі Джумейра-Вілледж чоловік напав на неї.

Джордж розповіла родині про ситуацію та спробувала повернутися до Великої Британії. Однак, коли вона прийшла до квартири забрати паспорт, за її словами, чоловік завдав їй сильного удару в обличчя та почав нападати.

Саме тоді, як стверджує Брук, вона дістала ніж, намагаючись захиститися.

22 червня 2026 року правоохоронці затримали Джордж та висунули їй звинувачення у вбивстві. За законами Об’єднаних Арабських Еміратів, у разі доведення вини їй може загрожувати смертна кара шляхом розстрілу.

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Після інциденту жінка намагалася залишити країну, однак її затримали в Міжнародному аеропорту Дубая. Наразі вона перебуває під вартою у поліцейському відділку Бур-Дубая.

Організація Detained in Dubai заявила, що справа спричинила серйозні питання щодо права на самооборону, захисту жінок від насильства та дотримання прав іноземних громадян за кордоном.

Генеральна директорка організації Рада Стірлінг наголосила, що Брук Джордж не повинна розглядатися лише як обвинувачена.

«Ця справа спричиняє серйозну стурбованість щодо насильства проти жінок, права на самооборону, дотримання належних правових процедур та поводження з британськими громадянами, затриманими за кордоном», — сказала вона. «Брук стверджує, що вона вчинила так лише після того, як зазнала насильницького нападу та щиро побоювалася за свою безпеку. До неї слід ставитися не просто як до обвинуваченої, а як до ймовірної жертви насильства, чиї заяви та задокументовані травми заслуговують на належне розслідування».

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Брук Джордж

В організації заявили, що мають намір домагатися захисту прав Джордж, справедливого судового процесу та повного розслідування обставин трагедії.

Мати дівчини Тереза Джордж заявила, що ніколи раніше не бачила свою доньку настільки наляканою.

«Я ніколи в житті не бачила свою доньку такою наляканою. Вона нестримно плакала. Я бачила, що одне її око сильно набрякло і починало заплющуватися», — розповіла вона.

За словами матері, Брук тієї ночі хотіла лише повернутися додому.

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«Як мами Брук, я глибоко стурбована її благополуччям. Дочка, з якою я розмовляла тієї ночі, була вкрай налякана. Я твердо переконана, що вона відчайдушно намагалася дістатися додому й втекти від того, що з нею сталося», — сказала Тереза.

Після затримання Джордж заявила, що у відділку її нібито змусили роздягнутися догола перед чоловіками-поліцейськими без присутності жінок-правоохоронців.

Вона описала це як «глибоко принизливий і болісний» досвід.

Також повідомляється, що через мовний бар’єр їй майже не пояснили деталей справи, а доступ до британського посольства нібито був обмежений.

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«Ми закликаємо звільнити Брук під заставу до завершення розслідування», — заявила Рада Стірлінг.

Вона додала, що слідчі мають однаково ретельно перевірити як звинувачення проти Джордж, так і її заяви про можливе насильство.

«Замість того, щоб розглядати Брук виключно як підозрювану у вбивстві, слідчі повинні також перевірити, чи не стала вона жертвою серйозного насильства та можливої експлуатації», — зазначила Стірлінг.

Вона також закликала надати дівчині медичну допомогу, юридичне представництво та консульську підтримку Великої Британії.

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