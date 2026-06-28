28-річна відома українська акторка оголосила про вагітність і показала помітно округлий животик

Клавдія Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Реклама

Зірка серіалу «Реванш», відома українська акторка Клавдія Дрозд оголосила про вагітність.

Радісною новиною 28-річна артистка поділилась в Instagram. Знаменитість опублікувала низку світлин, де в неї видніється вже чималий животик. Вочевидь, Клавдія Дрозд перебуває на останніх місяцях вагітності. Для акторки ця дитина стане первістком.

«Не розказую про плани, а ставлю перед фактом: в процесі над дуже важливим проєктом», — підписала світлини знаменитість.

Реклама

Клавдія Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

У коментарях Клавдію Дрозд вже почали активно вітати з майбутнім поповненням в родині. Артистці писали, що вагітність їй личить, а також зазначили, що поява дитини — це дійсно найважливіший проєкт у житті.

Це найважливіший проєкт у житті!

Яка ти прекрасна!

Яка ти розкішна! Здоров’я тобі та малюку!

Клавдія Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Зазначимо, Клавдія Дрозд не з тих, хто охоче розкриває подробиці особистого життя. Вагітність вона тривалий час приховувала. Також акторка не показує свого коханого. Раніше вона лиш розповідала, що він не є публічним та не цікавиться шоубізнесом.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Енн Гетевей розсекретила вагітність. Артистка чекає на народження третьої дитини.

Новини партнерів