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28-річна відома українська акторка оголосила про вагітність і показала помітно округлий животик
Артистка чекає на народження первістка.
Зірка серіалу «Реванш», відома українська акторка Клавдія Дрозд оголосила про вагітність.
Радісною новиною 28-річна артистка поділилась в Instagram. Знаменитість опублікувала низку світлин, де в неї видніється вже чималий животик. Вочевидь, Клавдія Дрозд перебуває на останніх місяцях вагітності. Для акторки ця дитина стане первістком.
«Не розказую про плани, а ставлю перед фактом: в процесі над дуже важливим проєктом», — підписала світлини знаменитість.
У коментарях Клавдію Дрозд вже почали активно вітати з майбутнім поповненням в родині. Артистці писали, що вагітність їй личить, а також зазначили, що поява дитини — це дійсно найважливіший проєкт у житті.
Це найважливіший проєкт у житті!
Яка ти прекрасна!
Яка ти розкішна! Здоров’я тобі та малюку!
Зазначимо, Клавдія Дрозд не з тих, хто охоче розкриває подробиці особистого життя. Вагітність вона тривалий час приховувала. Також акторка не показує свого коханого. Раніше вона лиш розповідала, що він не є публічним та не цікавиться шоубізнесом.
Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Енн Гетевей розсекретила вагітність. Артистка чекає на народження третьої дитини.