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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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99
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43-річна Енн Гетевей розсекретила третю вагітність та показала помітно округлий животик

Зірка Голлівуду стане багатодітною мамою.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

Американська акторка Енн Гетевей розсекретила, що вагітна втретє.

Радісну новину 43-річна зірка оголосила у своєму Instagram. Знаменитість опублікувала короткий ролик, який був зроблений в її будинку. Спочатку Енн Гетевей постає перед камерою у білому вбранні вільного крою, при цьому вона приховує животик. Згодом знаменитість опустила руки. В акторки виднівся вже неабияк округлий животик.

Кадри знаменитість підписала рядками з пісні Baby, I’m yours, яку виконує співачка Барбара Льюїс. Більше подробиць акторка не стала розкривати.

Енн Гетевей / © instagram.com/annehathaway

Енн Гетевей / © instagram.com/annehathaway

А от її підписники були більш багатослівними. Знаменитість просто засипали привітаннями з майбутнім поповненням в родині.

Зазначимо, від 2012 року Енн Гетевей перебуває в шлюбі з підприємцем Адамом Шульманом. 2016 року в пари народився первісток. Вже 2019-го законі стали батьками другого сина. Майбутня дитина стане для них третьою.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Анастасія Кожевнікова зізналась, що вагітна первістком. У колишньої учасниці гурту «ВІА Гра» вже теж видніється чималий округлий животик.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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