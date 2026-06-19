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43-річна Енн Гетевей розсекретила третю вагітність та показала помітно округлий животик
Зірка Голлівуду стане багатодітною мамою.
Американська акторка Енн Гетевей розсекретила, що вагітна втретє.
Радісну новину 43-річна зірка оголосила у своєму Instagram. Знаменитість опублікувала короткий ролик, який був зроблений в її будинку. Спочатку Енн Гетевей постає перед камерою у білому вбранні вільного крою, при цьому вона приховує животик. Згодом знаменитість опустила руки. В акторки виднівся вже неабияк округлий животик.
Кадри знаменитість підписала рядками з пісні Baby, I’m yours, яку виконує співачка Барбара Льюїс. Більше подробиць акторка не стала розкривати.
А от її підписники були більш багатослівними. Знаменитість просто засипали привітаннями з майбутнім поповненням в родині.
Зазначимо, від 2012 року Енн Гетевей перебуває в шлюбі з підприємцем Адамом Шульманом. 2016 року в пари народився первісток. Вже 2019-го законі стали батьками другого сина. Майбутня дитина стане для них третьою.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Анастасія Кожевнікова зізналась, що вагітна первістком. У колишньої учасниці гурту «ВІА Гра» вже теж видніється чималий округлий животик.