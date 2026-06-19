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ТСН у соціальних мережах

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Акордбанк включив defense-tech у свою довгострокову стратегію Актуально

Акордбанк планує розвивати співпрацю з компаніями сектору оборонної промисловості та інновацій.

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Про це повідомляє офіційний сайт банку.

Спеціально для співпраці з цією категорією клієнтів Акордбанк отримав дозвіл на створення режимно-секретного відділу, що відповідатиме за охорону державної таємниці. Причому цей банк став одним з небагатьох комерційних установ, що має такий підрозділ.

«Ми пишаємося, що вже зараз маємо співпрацю з десятками груп оборонних компаній, дякуємо їм за виробництво інноваційних систем, які захищають Україну і наближають перемогу. І, звичайно, готові приємно вразити швидкістю і якістю банківського обслуговування всі компанії defense tech сектору», — зазначив Данило Волинець, Голова Наглядової ради Акордбанку.

Керівником нового напрямку в банку призначено генерал-майора у відставці Борис Кременецький, який обіймає посаду радника Голови Наглядової ради.

Генерал-майор Борис Кременецький — досвідчений військовий і дипломат, який виконував обов’язки військового представника України при Європейському Союзі, а останніми роками працював на посаді аташе з питань оборони в Посольстві України у США.

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Дата публікації
Кількість переглядів
13
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