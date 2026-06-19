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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ізраїль і "Хезболла" домовилися про перемир’я: коли розпочнеться

Ізраїль та «Хезболла» погодили припинення вогню з 19 червня.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Хезболла (ілюстративне фото)

Хезболла (ілюстративне фото) / © Associated Press

Ізраїль та ліванське угруповання «Хезболла» досягли домовленості про припинення вогню, яке має розпочатися у п’ятницю, 19 червня, о 16:00 за місцевим часом.

Про це повідомляють агентства Reuters та Associated Press з посиланням на власні джерела в урядових колах.

Перемир’я Ізраїлю з «Хезболла» — що відомо

Представник уряду США у коментарі Reuters підтвердив факт укладення угоди. Водночас джерела Associated Press — двоє посадовців із Близького Сходу та представник США — уточнили, що до режиму припинення бойових дій долучаються Іран та «Хезболла».

Ситуація в регіоні залишається напруженою: ще напередодні повідомлялося, що сторони скасували перемовини щодо перемир’я. Протягом ночі з 18 на 19 червня ізраїльська армія продовжувала завдавати ударів по цілях на півдні та сході Лівану. У свою чергу, «Хезболла» заявляла про «запеклі бої».

За офіційними даними сторін, наслідки останнього загострення є значними. Міністерство охорони здоров’я Лівану підтвердило загибель щонайменше 21 особи, а Ізраїль повідомив про втрату чотирьох своїх військовослужбовців.

Це не перша спроба зупинити конфлікт. Попереднє перемир’я між Ізраїлем та «Хезболлою» було оголошене 4 червня, проте воно протрималося лише три дні, після чого бойові дії відновилися.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна не виводитиме свої війська з південного Лівану. Це сталося після оголошення про припинення вогню між США та Іраном, яке, за наявною інформацією, також передбачає завершення бойових дій проти «Хезболли».

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран не зможе отримати ядерну зброю незалежно від того, чи буде укладено міжнародну угоду навколо іранської ядерної програми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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