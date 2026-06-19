Дружина Вілліса на свіжому відео показала тяжкохворого актора та як він кумедно вітав її з 50-річчям

Брюс Вілліс із дружиною / © instagram.com/emmahemingwillis

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Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса відсвяткувала день народження.

18 червня британській моделі Еммі Гемінг виповнилось вже 50 років. Брюс Вілліс, попри тяжку хворобу, привітав кохану з ювілеєм. У своєму Instagram модель показала відео, як це відбувалось. На кадрах Брюс Вілліс зображений доволі веселим. Він вдихав гелій, який змінював його голос, та співав Еммі Happy Birthday to You. На тлі було чутно сміх доньок подружжя.

Окрім того, дружина Брюса Вілліса також висловилась про новий етап у житті. Вона зізналась, що останні роки були нелегкими. Проте Гемінг набралась досвіду та сил, тож вона готова до того, що станеться у новому десятилітті. Дружина Брюса Вілліса зазначила, що пишається пройденою роботою: як навчилась підкуватися про хворого на деменцію чоловіка, як сприяє обізнаності про цю недугу, як допомагає іншим.

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«Мені виповнилося 50. Мушу сказати: я готова до цього нового десятиліття та всього, що воно принесе. Мої сорокові були непростими, але я пишаюся тим, який шлях пройшла як дружина, мама, людина, яка піклується про близького, та громадська активістка. Я також пишаюся роботою, яку ми виконуємо через фонд, і тим, що чекає попереду. Вступаючи в цей новий етап життя, я мрію про майбутнє, у якому сім’ї, що стикаються з деменцією, матимуть більше підтримки та ресурсів, менше стигматизації й безліч причин не втрачати надію», — підсумувала дружина актора.

Зазначимо, 2022 року стало відомо, що в Брюса Вілліса виявили тяжку хворобу. Спочатку вважалось, що в актора афазія. Але вже 2023 року виявилося, що в нього лобно-скронева деменція, від якої немає ліків і яка швидко прогресує. Середня тривалість життя пацієнтів з цією недугою становить від 7 до 13 років.

Нагадаємо, нещодавно донька Брюса Вілліса від акторки Демі Мур зізналась, як змінився батько за останні роки. Румер Вілліс також розповіла про стан її тата зараз.

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