- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 762
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Юрія Ткача після схуднення на 30 кг показала фігуру в купальнику і спричинила фурор у Мережі
Вікторія Ткач показала, який вигляд має її фігура після кардинального схуднення.
Дружина українського гумориста та актора Юрія Ткача — Вікторія — після кардинального схуднення показалась у купальнику.
Обраниця артиста зараз насолоджується відпочинком в Одесі. Вікторія вже поплавала в басейні і зробила низку фото в купальнику. Пікантними знімками кохана гумориста поділилась в Instagram.
На фото Вікторія Ткач постала в чорному бікіні, з розпущеним волоссям та сонцезахисними окулярами. Обраниця актора позувала в басейні, а позаду неї виднілося Чорне море.
Відповідні світлини дружина Юрія Ткача зробила після кардинального схуднення на 30 кілограм. Вікторія продемонструвала свою підтягнуту та струнку фігуру.
«Одеса завжди трохи більше, ніж місто! Це стан, у якому море лікує швидше за слова… Вона просто нагадує, що іноді щастя пахне морем, сонцем і солоним повітрям», — поділилась філософськими думками Вікторія.
Тим часом у коментарях під новими фото дружини Юрія Ткача відбувся справжній фурор. Обраницю гумориста просто засипали компліментами: «Розкішна», «неймовірна», «ну, просто вогонь».
Нагадаємо, нещодавно дружина Юрія Ткача розкрила головний секрет свого схуднення. Вікторія також відповіла на закиди, що робила ін’єкції «Оземпіка».