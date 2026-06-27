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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
762
Час на прочитання
1 хв

Дружина Юрія Ткача після схуднення на 30 кг показала фігуру в купальнику і спричинила фурор у Мережі

Вікторія Ткач показала, який вигляд має її фігура після кардинального схуднення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Юрій Ткач із дружиною

Юрій Ткач із дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Дружина українського гумориста та актора Юрія Ткача — Вікторія — після кардинального схуднення показалась у купальнику.

Обраниця артиста зараз насолоджується відпочинком в Одесі. Вікторія вже поплавала в басейні і зробила низку фото в купальнику. Пікантними знімками кохана гумориста поділилась в Instagram.

На фото Вікторія Ткач постала в чорному бікіні, з розпущеним волоссям та сонцезахисними окулярами. Обраниця актора позувала в басейні, а позаду неї виднілося Чорне море.

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Відповідні світлини дружина Юрія Ткача зробила після кардинального схуднення на 30 кілограм. Вікторія продемонструвала свою підтягнуту та струнку фігуру.

«Одеса завжди трохи більше, ніж місто! Це стан, у якому море лікує швидше за слова… Вона просто нагадує, що іноді щастя пахне морем, сонцем і солоним повітрям», — поділилась філософськими думками Вікторія.

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Тим часом у коментарях під новими фото дружини Юрія Ткача відбувся справжній фурор. Обраницю гумориста просто засипали компліментами: «Розкішна», «неймовірна», «ну, просто вогонь».

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно дружина Юрія Ткача розкрила головний секрет свого схуднення. Вікторія також відповіла на закиди, що робила ін’єкції «Оземпіка».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
762
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