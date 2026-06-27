"Приліт" просто по школі, поранені та купа вибухів: РФ масовано атакувала обласний центр (фото)

Обстріл / © tsn.ua

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У Чернігові, 27 червня, протягом останньої години триває масована атака російських безпілотників. Зафіксовано падіння уламків на території закладу загальної середньої освіти.

Про це повідомили у міській раді.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

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Пошкоджень зазнала окрема будівля школи, а також п’ятиповерховий житловий будинок — там вибито скління вікон.

Наслідки обстрілу / © Чернігівська міська рада

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, 27 червня російська армія атакувала Суми. Внаслідок ударів швидкісними реактивними БпЛА пошкоджено житловий сектор у Зарічному та Ковпаківському районах. Постраждали 18 людей, серед них — двоє дітей. Четверо поранених перебувають у лікарнях, стан однієї 47-річної жінки — найважчий.

Також, у ніч проти 27 червня внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному домогосподарству у Верхньосироватській громаді на Сумщині загинув 66-річний чоловік, який у момент атаки перебував у господарському приміщенні.

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