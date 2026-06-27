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"Приліт" просто по школі, поранені та купа вибухів: РФ масовано атакувала обласний центр (фото)
Влада закликає містян перебувати у безпечних місцях.
У Чернігові, 27 червня, протягом останньої години триває масована атака російських безпілотників. Зафіксовано падіння уламків на території закладу загальної середньої освіти.
Про це повідомили у міській раді.
За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.
Пошкоджень зазнала окрема будівля школи, а також п’ятиповерховий житловий будинок — там вибито скління вікон.
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Нагадаємо, 27 червня російська армія атакувала Суми. Внаслідок ударів швидкісними реактивними БпЛА пошкоджено житловий сектор у Зарічному та Ковпаківському районах. Постраждали 18 людей, серед них — двоє дітей. Четверо поранених перебувають у лікарнях, стан однієї 47-річної жінки — найважчий.
Також, у ніч проти 27 червня внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному домогосподарству у Верхньосироватській громаді на Сумщині загинув 66-річний чоловік, який у момент атаки перебував у господарському приміщенні.