"Прилет" просто по школе, раненые и куча взрывов: РФ массированно атаковала областной центр (фото)

Обстрел / © tsn.ua

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В Чернигове, 27 июня, в последний час продолжается массированная атака российских беспилотников. Зафиксировано падение обломков на территории общего среднего образования.

Об этом сообщили в городском совете.

По предварительной информации, пострадали два человека.

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Повреждения получили отдельное здание школы, а также пятиэтажный жилой дом — там выбито остекление окон.

Последствия обстрела / © Черниговский городской совет

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, 27 июня российская армия атаковала Сумы . В результате ударов скоростными реактивными БПЛА поврежден жилищный сектор в Заречном и Ковпаковском районах. Пострадали 18 человек, среди них двое детей. Четверо раненых находятся в больницах, состояние одной 47-летней женщины — самое тяжелое.

Также, в ночь на 27 июня в результате удара вражеского беспилотника по частному домохозяйству в Верхнесыворотской общине на Сумщине погиб 66-летний мужчина, который в момент атаки находился в хозяйственном помещении.

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