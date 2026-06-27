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"Прилет" просто по школе, раненые и куча взрывов: РФ массированно атаковала областной центр (фото)
Власти призывают горожан находиться в безопасных местах.
В Чернигове, 27 июня, в последний час продолжается массированная атака российских беспилотников. Зафиксировано падение обломков на территории общего среднего образования.
Об этом сообщили в городском совете.
По предварительной информации, пострадали два человека.
Повреждения получили отдельное здание школы, а также пятиэтажный жилой дом — там выбито остекление окон.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, 27 июня российская армия атаковала Сумы . В результате ударов скоростными реактивными БПЛА поврежден жилищный сектор в Заречном и Ковпаковском районах. Пострадали 18 человек, среди них двое детей. Четверо раненых находятся в больницах, состояние одной 47-летней женщины — самое тяжелое.
Также, в ночь на 27 июня в результате удара вражеского беспилотника по частному домохозяйству в Верхнесыворотской общине на Сумщине погиб 66-летний мужчина, который в момент атаки находился в хозяйственном помещении.