Президент Сербии Вучич объявил об отставке: что известно

Александр Вучич / © Associated Press

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие недели уйдет в отставку и объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Его заявление прозвучало на фоне длительных антиправительственных протестов в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Александар Вучич сделал заявление 27 июня во время провластного митинга в Белграде.

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«Я буду президентом всего несколько недель, а потом уйду в отставку», — сказал Вучич.

В то же время, он объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов.

Второй и последний президентский срок Вучича должен был завершиться в середине 2027 года. Он занимает пост президента Сербии с 2017 года, а до этого был премьер-министром страны. Сербская прогрессивная партия, которую он представляет, в течение многих лет остается ведущей политической силой Сербии.

Заявление президента прозвучало на фоне длительных протестов, ставших одним из самых больших вызовов для его власти за последние годы.

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Отметим, что массовые акции начались после трагедии в Новом Саде, где в ноябре 2024 года на железнодорожном вокзале обрушилась бетонная конструкция. В результате погибли 16 человек.

Сначала протестующие требовали наказать виновных в трагедии, однако впоследствии акции переросли в более широкое антиправительственное движение. Демонстранты обвиняют власть в коррупции, ненадлежащем контроле за инфраструктурными проектами, давлении на медиа и злоупотреблении властью. Власти Сербии эти обвинения отвергают.

Дата публикации 08:23, 17.08.25 Количество просмотров 25 В Сербии на фоне масштабных протестов произошли жесткие стычки

Одной из главных движущих сил протестного движения стали студенты, требовавшие проведения досрочных выборов, прозрачного расследования трагедии в Новом Саде и политической ответственности должностных лиц.

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