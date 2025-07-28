Сербия не будет вводить санкции против России: Вучич объяснил причину

Президент Сербии Александр Вучич / © Associated Press

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Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации, несмотря на войну против Украины.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает издание Dnevnik.

«Мы свою политику ведем на основе принципов, а не зависимо от того, что нам нравится или выгодно в определенный момент. Мы продолжим вести принципиальную политику, которую не любят ни на Западе, ни на Востоке, но поддерживают граждане Сербии», — подчеркнул он.

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Учитель прямо заявил, что «должен всех разочаровать», но Сербия не будет вводить никаких ограничений против России.

Президент также упомянул о запрете на экспорт оружия, которое действует с 31 июля. По его словам, это решение уже негативно влияет на работу оборонной промышленности и выплату зарплат работникам.

«Мы не позволим большим игрокам использовать нас в своих играх. Наша политика остается такой — санкций не будет», — подчеркнул Вучич.

Ранее сообщалось, что Сербия продолжает переговоры по новому контракту на поставку природного газа из России, несмотря на рекомендации Европейского Союза отказаться от импорта из государства-агрессоры до 2027 года.

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Мы ранее информировали, что президент Сербии Александар Вучич не подписал совместную декларацию саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», где осуждена российская агрессия с призывом к новым санкциям против РФ.