В Германии сошел с рельсов поезд: трое погибших

В Германии поезд сошел с рельсов / © Bild

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В пятницу, 27 июля, в федеральной земле Баден-Вюртемберг (Германия) произошла авария пассажирского поезда, следовавшего из Зигмарингена в Ульм. С рельсов сошли два вагона регионального экспресса компании Deutsche Bahn, в котором находились около 100 пассажиров.

Об этом сообщает издание BILD.

По официальной информации полиции, в результате аварии по меньшей мере три человека погибли. Еще 34 пассажира получили ранения разной степени тяжести.

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На месте происшествия работают спасательные службы, пожарные и полиция. Причины инцидента выясняются.

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль предположил, что трагедия могла произойти из-за сложных погодных условий.

«Здесь прошли сильные дожди, поэтому нельзя исключать, что причиной также стали сильный дождь и вызванный им оползень», — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что во время атаки на Днепропетровскую область российские захватчики попали в электровоз и убили машиниста.

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Мы ранее информировали, что на перегоне «Щирец-Николаев» вблизи села Черкассы (Львовский район) поезд наехал на мужчину.