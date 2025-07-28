У Німеччині зійшов з рейок поїзд: троє загиблих

У Німеччині поїзд зійшов з рейок / © Bild

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У п’ятницю, 27 липня, у федеральній землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) сталася аварія пасажирського поїзда, що прямував із Зігмарінгена до Ульма. З рейок зійшли два вагони регіонального експреса компанії Deutsche Bahn, у якому перебувало близько 100 пасажирів.

Про це повідомляє видання BILD.

За офіційною інформацією поліції, внаслідок аварії щонайменше троє людей загинули. Ще 34 пасажири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Частина вагонів перекинулася набік.

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На місці події працюють рятувальні служби, пожежники та поліція. Причини інциденту з’ясовують.

Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль припустив, що трагедія могла статися через складні погодні умови.

«Тут пройшли сильні дощі, тому не можна виключати, що причиною також стали сильний дощ і викликаний ним зсув ґрунту», — прокоментував він.

Раніше повідомлялося, що під час атаки на Дніпропетровську область російські загарбники влучили в електровоз і вбили машиніста.

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