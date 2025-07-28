ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

У Німеччині зійшов з рейок поїзд: троє загиблих

У німецькому Баден-Вюртемберзі сталася масштабна аварія пасажирського поїзда.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Німеччині поїзд зійшов з рейок

У Німеччині поїзд зійшов з рейок / © Bild

У п’ятницю, 27 липня, у федеральній землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) сталася аварія пасажирського поїзда, що прямував із Зігмарінгена до Ульма. З рейок зійшли два вагони регіонального експреса компанії Deutsche Bahn, у якому перебувало близько 100 пасажирів.

Про це повідомляє видання BILD.

За офіційною інформацією поліції, внаслідок аварії щонайменше троє людей загинули. Ще 34 пасажири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Частина вагонів перекинулася набік.

На місці події працюють рятувальні служби, пожежники та поліція. Причини інциденту з’ясовують.

Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль припустив, що трагедія могла статися через складні погодні умови.

«Тут пройшли сильні дощі, тому не можна виключати, що причиною також стали сильний дощ і викликаний ним зсув ґрунту», — прокоментував він.

Раніше повідомлялося, що під час атаки на Дніпропетровську область російські загарбники влучили в електровоз і вбили машиніста.

Ми раніше інформували, що на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie