Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

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Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

Група ворожих БпЛА з Сумщини — курсом південно-західним.

Група БпЛА на сході та центрі Чернігівщини — курс на захід.

Група БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину,

Група БпЛА з Дніпропетровщини — курсом на Кіровоградщину.

Група БпЛА з півдня на Миколаївщину.

Київ — група БпЛА в напрямку міста.

Група ворожих БпЛА на сході Харківщини — курс західний.

Група ворожих БпЛА на сході Донеччини — курс західний.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.