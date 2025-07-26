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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Атака на Дніпро: 21-річна дівчина, яка постраждала від обстрілу, померла в лікарні

Цю трагічну звістку та про стан інших постраждалих повідомив Сергій Лисак.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Атака на Дніпро: 21-річна дівчина, яка постраждала від обстрілу, померла в лікарні

Атака на Дніпро - наслідки

У лікарні Дніпра померла 21-річна дівчина, яка постраждала через нічну масовану атаку 26 липня.

Про це повідомив Сергій Лисак — очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА).

Він висловив співчуття рідним дівчини і уточнив дані про постраждалих у Дніпрі та області.

Атака на Дніпро 26 липня

Атака на Дніпро 26 липня

“За уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходиться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній”, - сказав він.

Атака на Дніпро 26 липня

Атака на Дніпро 26 липня

Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.

Також є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу у місті Дніпро стало відомо про загиблих. Також понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці — зайнялися авто.

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