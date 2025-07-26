- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 917
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Дніпро: 21-річна дівчина, яка постраждала від обстрілу, померла в лікарні
Цю трагічну звістку та про стан інших постраждалих повідомив Сергій Лисак.
У лікарні Дніпра померла 21-річна дівчина, яка постраждала через нічну масовану атаку 26 липня.
Про це повідомив Сергій Лисак — очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА).
Він висловив співчуття рідним дівчини і уточнив дані про постраждалих у Дніпрі та області.
“За уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходиться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній”, - сказав він.
Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.
Також є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації.
Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу у місті Дніпро стало відомо про загиблих. Також понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці — зайнялися авто.