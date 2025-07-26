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Росія завдає по Україні масованого удару
У ніч на 26 липня російські війська завдали масштабної комбінованої атаки по Україні.
Росія в ніч проти 26 липня завдає по Україні масованого ракетно-дронового удару.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомляють, що під основним ударом Дніпропетровщина та Харківщина.
Ворог завдав ударів балістичними та крилатими ракетами з півдня, сходу та півночі.
Вибухи було чутно у Харкові, Дніпрі, Камʼянському та інших частинах області.
Крім того, у на Дніпропетровщині та Харківщині зафіксована велика кількість ударних безпілотників.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 липня завдали ракетного удару по Камʼянському на Дніпропетровщині.
Ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 26 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.