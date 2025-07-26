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- Війна
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Ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині — ОВА
Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з підприємств.
Російські загарбники в ніч проти 25 липня завдали ракетного удару по Камʼянському на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Гучно було у Камʼянському. Ворог здійснив ракетну атаку. У місті сталася пожежа. Інформація уточнюється», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що ворог атакував місто ракетами «Калібр», які були запущені з місця базування ракетоносіїв у порту Новоросійська у Чорному морі.
Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки було пошкоджено одне з підприємств, де зайнялася пожежа.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.