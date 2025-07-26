У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБи

Вибухи пролунали у Харкові / © Getty Images

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У Харкові в ніч проти 26 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.

У повідомленні вказується, що у місті пролунало більше пʼяти вибухів.

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Повітряні сили повідомили, що місто під атакою керований авіаційних бомб (КАБ).

Влучання були, попередньо, у Київському районі Харкова, заявив міський голова Ігор Терехов

Раніше повідомлялося, що у центральній частині Харкова, в Київському районі, зафіксовано «приліт» ворожого дрона типу «Черніка».

Ми раніше інформували, що у ніч проти 25 липня в районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи.

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