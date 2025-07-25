Армія РФ знову атакувала Харків дроном "Черніка": що відомо

Армія РФ знову атакувала Харків дроном "Черніка" / © скриншот з відео

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У центральній частині Харкова, в Київському районі, зафіксовано «приліт» ворожого дрону типу «Черніка».

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, дрон влучив у дорогу, внаслідок чого пошкоджено розташований поруч багатоквартирний будинок. Неподалік місця влучання також знаходяться житлові будинки та медичний заклад.

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Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, 25 липня Росія завдала удару керованою авіабомбою по Харкову. Окупанти вдарили по Індустріальному району.

У місті тривають ліквідаційні роботи та фіксація наслідків атаки. Правоохоронці працюють на місці події, документуючи злочини російських військових.