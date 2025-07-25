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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Армія РФ знову атакувала Харків дроном "Черніка": що відомо

Ворожий дрон атакував Харків. Наразі відомо про приліт у Київському районі, пошкоджено будинок.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Армія РФ знову атакувала Харків дроном "Черніка"

Армія РФ знову атакувала Харків дроном "Черніка" / © скриншот з відео

У центральній частині Харкова, в Київському районі, зафіксовано «приліт» ворожого дрону типу «Черніка».

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, дрон влучив у дорогу, внаслідок чого пошкоджено розташований поруч багатоквартирний будинок. Неподалік місця влучання також знаходяться житлові будинки та медичний заклад.

Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, 25 липня Росія завдала удару керованою авіабомбою по Харкову. Окупанти вдарили по Індустріальному району.

У місті тривають ліквідаційні роботи та фіксація наслідків атаки. Правоохоронці працюють на місці події, документуючи злочини російських військових.

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