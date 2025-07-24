Ворог вдарив по Харкову дроном "Черніка": куди "прилетіло"

Російський дрон «Черніка» / © скриншот з відео

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Російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова бойовим дроном типу «Черніка».

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Спершу міський голова написав у Мережі, що через удар дроном «Черніка» стався «приліт» у приватному секторі.

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Згодом Терехов уточнив, що в Індустріальному районі було пошкоджено приватне домоволодіння, гараж, вибиті шибки, пошкоджені гаражі та електромережі.

Минулося без поранених та загиблих.

Зауважимо, вперше російські окупанти атакували Харків дроном «Черніка» 30 червня. Цей безпілотник має потужність бойової частини, подібну до дрона «Молнія», але вирізняється іншою конструкцією та характеристиками.

Нагадаємо, раніше 24 липня ворог вдарив по Харкову двома керованими авіабомбами. Були пошкоджені 20 житлових будинків, багато авто, а кількість постраждалих зросла до 37.

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