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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Сумщині підірвалися 14-ти і 19-річний юнаки: деталі трагедії

Сьогодні на Сумщині сталися три трагічні події — загинула дитина, 19-річний юнак, а також 30-річний рятувальник.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Граната. Фото ілюстративне

Граната / Фото ілюстративне / © Вікіпедія

На Сумщині 19-річний юнак загинув від вибуху гранати, а 18-річна дівчина, що стояла поруч, була поранена.

Про це передає пресслужба міської ради Тростянця, що в Охтирському районі Сумської області.

Трагічний інцидент стався у селі Кам’янка Тростянецької міської ТГ. На своєму подвір’ї 19-річний житель села взяв до рук гранату, яка вибухнула. Хлопець загинув на місці, травми дістала 18-річна дівчина. Де він узяв гранату, не уточнюється.

Схожа трагедія сталася у Сумському районі.

«У селі Глибне трагічно загинув Нездоймишев Олександр Олександрович, 2011 року народження. За попередньою інформацією дитина випадково знайшла вибухонебезпечний предмет. Через необережне поводження з боєприпасом сталася трагедія, яка забрала життя чотирнадцятирічного хлопчика», — повідомляє Краснопільська територіальна громада.

Загиблому Сашкові було 14 років

Загиблому Сашкові було 14 років

А в Шосткинському районі Сумщини під час гуманітарного розмінування загинув 30‑річний сержант ДСНС. Рятувальник працював над знешкодженням ворожого дрона, повідомили в ОВА.

У загиблого залишилися дружина і маленький син.

Нагадаємо, що на Житомирщині під час сімейного відпочинку загинула 31-річна жінка, яка взяла до рук гранату.

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