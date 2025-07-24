- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 277
- Час на прочитання
- 1 хв
На Сумщині підірвалися 14-ти і 19-річний юнаки: деталі трагедії
Сьогодні на Сумщині сталися три трагічні події — загинула дитина, 19-річний юнак, а також 30-річний рятувальник.
На Сумщині 19-річний юнак загинув від вибуху гранати, а 18-річна дівчина, що стояла поруч, була поранена.
Про це передає пресслужба міської ради Тростянця, що в Охтирському районі Сумської області.
Трагічний інцидент стався у селі Кам’янка Тростянецької міської ТГ. На своєму подвір’ї 19-річний житель села взяв до рук гранату, яка вибухнула. Хлопець загинув на місці, травми дістала 18-річна дівчина. Де він узяв гранату, не уточнюється.
Схожа трагедія сталася у Сумському районі.
«У селі Глибне трагічно загинув Нездоймишев Олександр Олександрович, 2011 року народження. За попередньою інформацією дитина випадково знайшла вибухонебезпечний предмет. Через необережне поводження з боєприпасом сталася трагедія, яка забрала життя чотирнадцятирічного хлопчика», — повідомляє Краснопільська територіальна громада.
А в Шосткинському районі Сумщини під час гуманітарного розмінування загинув 30‑річний сержант ДСНС. Рятувальник працював над знешкодженням ворожого дрона, повідомили в ОВА.
У загиблого залишилися дружина і маленький син.
Нагадаємо, що на Житомирщині під час сімейного відпочинку загинула 31-річна жінка, яка взяла до рук гранату.