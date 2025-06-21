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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
451
Час на прочитання
1 хв

На Житомирщині під час сімейного відпочинку загинула мати (фото)

31-річна жінка загинула від вибуху гранати у той час, коли відпочивали її чоловік та дитина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Біля водойми загинула жінка

Біля водойми загинула жінка

У Корнинській громаді, під час відпочинку сім’ї поблизу водойми, сталася трагедія.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

За попередньою інформацією, 31-річна жінка взяла до рук боєприпас та зайшла у водойму.

«Пролунав вибух, у результаті якого жінка загинула. Її 40-річний чоловік, 7-річна донька та інші люди не постраждали», — йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці здійснили обшук в обійсті, яке кілька днів тому орендував чоловік. Із трьох сховків вилучили три гранати та вибухові речовини, які скерували на експертні дослідження.

Виявлена граната / © Національна поліція України

Виявлена граната / © Національна поліція України

Поліцейські затримали чоловіка та оголосили йому про підозру. Триває з’ясування всіх причин та обставин події. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині жінка підірвала гранату у дворі сусідів, внаслідок чого загинула дитина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
451
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