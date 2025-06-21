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На Житомирщині під час сімейного відпочинку загинула мати (фото)
31-річна жінка загинула від вибуху гранати у той час, коли відпочивали її чоловік та дитина.
У Корнинській громаді, під час відпочинку сім’ї поблизу водойми, сталася трагедія.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
За попередньою інформацією, 31-річна жінка взяла до рук боєприпас та зайшла у водойму.
«Пролунав вибух, у результаті якого жінка загинула. Її 40-річний чоловік, 7-річна донька та інші люди не постраждали», — йдеться у повідомленні відомства.
Правоохоронці здійснили обшук в обійсті, яке кілька днів тому орендував чоловік. Із трьох сховків вилучили три гранати та вибухові речовини, які скерували на експертні дослідження.
Поліцейські затримали чоловіка та оголосили йому про підозру. Триває з’ясування всіх причин та обставин події. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині жінка підірвала гранату у дворі сусідів, внаслідок чого загинула дитина.