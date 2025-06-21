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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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716
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1 хв

Відео із "затриманням поляків" в Україні прокоментували у ЦПД

Польських громадян нібито звинуватили у «порушенні цілісності українських територій» та «поширенні сепаратистських ідей».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Польща та Україна

Росіяни поширили фейк для розбрату між Польщею та Україною / © Getty Images

У Мережі з’явилося відео із нібито затриманням двох громадян Польщі працівниками СБУ через те, що у них, як сказано у коментарі, виявили «польські національні символи».

Як пояснили у Центрі протидії дезінформації, опубліковані постановочні кадри поширили російські пропагандисти

У відео стверджується, що СБУ нібито затримала двох громадян Польщі за наявність картки з текстом польського гімну та символікою повстанців, які боролися за незалежність Польщі. Мовляв, їх звинуватили у «порушенні цілісності українських територій» та «поширенні сепаратистських ідей».

«Насправді це чергова постановка, спрямована на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками. Центр верифікував інформацію в СБУ і встановив, що жодних подібних затримань не відбувалося», - повідомили у ЦПД.

Українські борці з російською пропагандою відзначили, що постановочне відео виконане у непоганій якості, але є низка моментів, які очевидно вказують на фальсифікацію:

  • логотип СБУ зміщений і скопійований;

  • у кадрі присутні елементи, нетипові для офіційного відео затримань СБУ;

  • сцена затримання виглядає зрежисованою, «затриманий» лежить на землі, поруч із ним — троє «спецпризначенців» та оператор.

«Цей фейк є частиною ворожої кампанії з дезінформації України, мета якої — посіяти розбрат із сусідніми державами», - наголосили у ЦПД.

/ © Telegram / Центр протидії дезінформації

© Telegram / Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, раніше пропагандисти держави-агресорки опублікували фейкове відео, на якому російський актор у ролі українського військового закликав “побратимів” іти на Київ.

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