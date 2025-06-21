Який металобрухт коштує найдорожче в Україні

Найвигідніше здавати на брухт кольорові метали / © Pixabay

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Почався теплий сезон і українці активно займаються будівництвом, ремонтами та прибиранням господарських угідь. У результаті накопичуються будівельні відходи, зокрема метал. Продавши його, можна добре заробити.

Дорожче можна заробити на здаванні кольорового брухту, оскільки такий метал більше цінується та має високий попит.

Деякі метали коштують дешевше, враховуючи невелику затребуваність на ринку. Водночас мідь, наприклад, хоч і використовується майже у всіх сферах життєдіяльності людини (тобто дефіциту немає), але на другому місці серед найдорожчого брухту в Україні.

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Загалом до цінних металів, які приймають у вигляді лому, належать:

мідь — є у великих кількостях в електрокабелях, автомобільних запчастинах, старому посуді, промисловому обладнанні тощо

алюміній — міститься в зіпсованих виробах чи поставляється у вигляді харчових відходів

латунь — є в радіаторах, окремих частинах промислового обладнання, змішувачах, а в чистому вигляді практично не зустрічається

бронза — так само може перебувати в промисловому устаткуванні, а ще достатньо бронзи в люстрах і скульптурах

свинець — приймається практично в будь-якому вигляді, чимало його в автомобільних акумуляторах

титан — затребуваний і дорогий

нікель — знайти можна в кухонному посуді, металевих елементах декору, спеціальних цистернах для зберігання речовин

Вартість міді в середньому коливається в межах 260 — 270 гривень за кілограм. Ціна на латунь чи бронзу є значно дешевшою — за кілограм цього металі просять в межах 160 гривень. Вартість нікелю ж стартує від 300 гривень за кілограм.

Продати ж алюміній можна в середньому від 35 до 70 гривень за кілограм. Тоді як за звичайний металобрухт скупники платять не більше як 3,7 — 4 гривні за кілограм. Варто додати, що, зазвичай, така ціна діє тоді, якщо людина здає менше як одну тонну брухту. За умови продажу більшого об’єму товару ціна є договірною.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається стратегічний дефіцит брухту, а його експорт стрімко зростає. Більше про це читайте у новині.