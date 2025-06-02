Курс валют в Україні: українці "тікають" від долара – чи варто так робити

Курс валют в Україні: скільки коштують долар і євро

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Курс валют в Україні залишається відносно стабільним. Гривня продовжує утримувати міцні позиції щодо долара, хоча фінансові аналітики регулярно пояснюють: ця стабільність штучна, бо підтримується Національним банком України, і рано чи пізно гривня помітно подешевшає. Але ці пояснення тішать хіба тих, хто має валюту. Тим, хто тримає заощадження у гривнях і має з цього прибуток, важливіше інше: не прогавити, коли ця стабільність закінчиться і встигнути переінвестувати гривневі кошти у вигідніший фінансовий інструмент.

Про це і про те, яким буде курс гривні у перший тиждень літа, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 2 до 8 червня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара у банках і пунктах обміну валют від 26 до 31 травня коливався у межах 10 коп.: від 41,68 до 41,77 грн/долар у продажу і від 41,10 до 41,20 грн/долар у купівлі. На неділю, 1 червня, долар у середньому продавали на легальному ринку по 41,71 грн/долар (+3 коп. за тиждень), купували по 41,13 (+6 коп.).

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42 грн (+10 коп. за тиждень), найнижча — 41,45 грн/долар (+1 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,40 грн (+6 коп.).

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За травень середній курс долара змінився мало: у продажу американська валюта подешевшала за місяць на 7 коп., до 41,70 грн/долар, у купівлі — на 1 коп., до 41,16 грн/долар.

Готівковий євро на минулому тижні продовжив дорожчати. На середу, 28 травня, середній курс підріс на 30 коп. у продажу, до 47,61 грн/євро, і на 32 коп. у купівлі, до 46,91 грн/євро. Та з четверга, 29 травня, почався низхідний тренд. На неділю, 1 червня, євровалюта коштувала відповідно 47,51 (+18 коп. за тиждень) і 46,76 (+17 коп.) грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 48 грн (+35 коп. за тиждень), найнижча — 47,25 грн/євро (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 47,10 грн (+5 коп.).

За травень євровалюта подешевшала: у продажу — на 10 коп., до 47,47 грн/євро, у купівлі — на 4 коп., до 46,76 грн/євро.

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На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара другий тиждень поспіль був волатильним, тобто щодня мінявся з низхідного на висхідній і навпаки, але незначно, у межах 10 коп. Максимум курсу продажу був 41,50 грн/долар, мінімум — 41,41, у купівлі — відповідно 41,47 і 41,40 грн/долар. На думку експертів, це вказувало на продовження спроб з боку міняйл розхитати курс в умовах стабільності для отримання значнішого зиску. На неділю, 1 червня, курс продажу встановився на рівні 41,50 грн/долар (+7 коп. за тиждень), курс купівлі — 41,45 (+2 коп.).

Курс євро у нелегалів також був волатильним у першій половині тижня, але з четверга, 29 травня, стабілізувався на рівні 47,35 грн/євро у продажу (+15 коп. за тиждень) і 47,10 грн у купівлі (+5 коп.).

Офіційні курси як долара, так і євро, зростали від понеділка, 26 травня, до середи, 28 травня, надалі знижувались. Максимум курсу долара був 41,68 грн/долар (+17 коп.), на суботу, 31 травня — 41,53. Максимум курсу євро — 47,31 грн/євро (+32 коп.), на суботу, 31 травня — 41,53.

На понеділок, 2 червня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні 41,53 грн/долар (+2 коп. за тиждень) і 46,80 грн/євро (-19 коп.).

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За травень офіційний курс гривні до долара знизився на 6 коп., до 41,53 грн/долар і підвищився на 37 коп. до євро, до 46,80 грн/євро.

Співвідношення долар/євро не змінилось — 1,13 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що, незважаючи на стабільність курсу, на готівковому ринку збільшилась фінансова активність.

«Частина населення продає долари з валютних рахунків, інша частина — купує валютну готівку, причому баланс практично нульовий, — аналізує Андрій Шевчишин. — Поряд з цим зростає попит на гривневі цінні папери. Але курс поки стоїть, бо, незважаючи на те, що на кінець квітня українці мали „на кишені“ 773,2 млрд грн, що є історичним максимумом, ця гривня масово не пішла на валютний ринок. Найбільш ймовірно, що це — наслідок переходу фізичних осіб з карткових операцій до готівкових через посилення банківського контролю».

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Андрій Забловський вказав на незвичну ситуацію: курс на міжбанківському ринку зараз вищий, ніж на готівковому ринку. Хоча завжди бувало навпаки, бо готівка також купується на міжбанку. За словами експерта, справа в тому, що попит на валютну готівку на міжбанку наразі практично відсутній, у банків достатньо запасів валюти, бо її здає населення.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти вважають, що на поточному тижні суттєві зміни курсу долара малоймовірні. Та є певні застереження, які можуть змінити ситуацію.

Андрій Шевчишин говорить, що початок червня буде «гарячим»: на фінансовий ринок чекає немало змін.

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«З 1 червня ліміти на грошові перекази знижуються до 100 тисяч гривень, 4 червня відбудеться погашення гривневих ОВДП на 20 млрд грн, 5 червня — рішення НБУ по обліковій ставці (відсоток, під який Нацбанк кредитує комерційні банки — Авт.) — очікування: без змін, 6 червня — відміна для України товарного безвізу з ЄС, — перерахував Андрій Шевчишин. — Плюс зростає імпорт газу для відновлення запасів у газосховищах, це буде підтримувати попит на валюту. Тому можливе послаблення гривні до рівня 41,75 грн. Воно буде повільне та незначне. За статистикою, червень за останні 25 років лише 4 рази був девальваційним для гривні, з яких лише раз девальвація була вище 1%. Таким чином, чекати рухів курсу варто, але сильними вони навряд чи будуть».

З цим згоден і Олег Пендзин.

«Поточного тижня не буде змін курсу гривні до долара, якщо не враховувати незначних коливань у межах 10-15 копійок, до яких ми вже звикли, — прогнозує Олег Пендзин. — Нацбанк триматиме нинішній курс гривні доти, доки інфляція не почне уповільнюватися за рахунок сезонних факторів. Це, перш за все, літнє подешевшання городини, яєць та інших продуктів харчування. І лише після цього гривню почнуть повільно девальвувати. Поки все залишається стабільним».

Андрій Забловський вважає, що курс долара на тижні залишиться у так званому боковому тренді, тобто з незначними коливаннями вгору-вниз.

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«Коливання можливі у коридорі 41,50-41,80 грн/долар», — уточнив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин говорить, що станом на початок червня гривня залишається найприбутковішим і одночасно найбільш доступним для пересічних громадян інвестиційним інструментом. І така ситуація збережеться принаймні до осені, а то й до кінця року. Тому є сенс продати частину валютної готівки і придбати, наприклад, гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Андрій Шевчишин додав, що тренд переходу з доларів у ОВДП вже відстежувався у травні.

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«Збільшення продажу валюти населенням можна пояснити як бажання заробляти, наприклад, на гривневих ОВДП, які стали доступнішими для пересічних громадян, ніж це було рік тому, — вважає Андрій Шевчишин. — Але краще тримати яйця у різних кошиках, маю на увазі певний запас готівкової валюти на руках на випадок неочікуваних подій на фінансовому ринку. Та й правило „гри в довгу“, тобто інвестиції у валюту за принципом „купив і забув“ ніхто не скасовував. Тому купівля доларів залишається актуальною».

Андрій Забловський дав таку пораду: «Продавати долари наразі не варто, а от час для їх купівлі вдалий, бо курс невисокий. Євро поки дорогі, купувати не варто, якщо вони найближчим часом не будуть використані для розрахунків».