ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
598
Час на прочитання
6 хв

Курс валют в Україні: українці "тікають" від долара – чи варто так робити

Яким буде курс валют в Україні найближчим часом. Скільки коштують долар і євро в обмінниках та чого очікувати далі — розповідають фінансові аналітики.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко
Курс валют в Україні: скільки коштують долар і євро

Курс валют в Україні: скільки коштують долар і євро

Курс валют в Україні залишається відносно стабільним. Гривня продовжує утримувати міцні позиції щодо долара, хоча фінансові аналітики регулярно пояснюють: ця стабільність штучна, бо підтримується Національним банком України, і рано чи пізно гривня помітно подешевшає. Але ці пояснення тішать хіба тих, хто має валюту. Тим, хто тримає заощадження у гривнях і має з цього прибуток, важливіше інше: не прогавити, коли ця стабільність закінчиться і встигнути переінвестувати гривневі кошти у вигідніший фінансовий інструмент.

Про це і про те, яким буде курс гривні у перший тиждень літа, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

  • що відбувається на готівковому ринку валюти;

  • чого очікувати від курсу на тижні від 2 до 8 червня;

  • продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара у банках і пунктах обміну валют від 26 до 31 травня коливався у межах 10 коп.: від 41,68 до 41,77 грн/долар у продажу і від 41,10 до 41,20 грн/долар у купівлі. На неділю, 1 червня, долар у середньому продавали на легальному ринку по 41,71 грн/долар (+3 коп. за тиждень), купували по 41,13 (+6 коп.).

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42 грн (+10 коп. за тиждень), найнижча — 41,45 грн/долар (+1 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,40 грн (+6 коп.).

За травень середній курс долара змінився мало: у продажу американська валюта подешевшала за місяць на 7 коп., до 41,70 грн/долар, у купівлі — на 1 коп., до 41,16 грн/долар.

Готівковий євро на минулому тижні продовжив дорожчати. На середу, 28 травня, середній курс підріс на 30 коп. у продажу, до 47,61 грн/євро, і на 32 коп. у купівлі, до 46,91 грн/євро. Та з четверга, 29 травня, почався низхідний тренд. На неділю, 1 червня, євровалюта коштувала відповідно 47,51 (+18 коп. за тиждень) і 46,76 (+17 коп.) грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 48 грн (+35 коп. за тиждень), найнижча — 47,25 грн/євро (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 47,10 грн (+5 коп.).

За травень євровалюта подешевшала: у продажу — на 10 коп., до 47,47 грн/євро, у купівлі — на 4 коп., до 46,76 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара другий тиждень поспіль був волатильним, тобто щодня мінявся з низхідного на висхідній і навпаки, але незначно, у межах 10 коп. Максимум курсу продажу був 41,50 грн/долар, мінімум — 41,41, у купівлі — відповідно 41,47 і 41,40 грн/долар. На думку експертів, це вказувало на продовження спроб з боку міняйл розхитати курс в умовах стабільності для отримання значнішого зиску. На неділю, 1 червня, курс продажу встановився на рівні 41,50 грн/долар (+7 коп. за тиждень), курс купівлі — 41,45 (+2 коп.).

Курс євро у нелегалів також був волатильним у першій половині тижня, але з четверга, 29 травня, стабілізувався на рівні 47,35 грн/євро у продажу (+15 коп. за тиждень) і 47,10 грн у купівлі (+5 коп.).

Офіційні курси як долара, так і євро, зростали від понеділка, 26 травня, до середи, 28 травня, надалі знижувались. Максимум курсу долара був 41,68 грн/долар (+17 коп.), на суботу, 31 травня — 41,53. Максимум курсу євро — 47,31 грн/євро (+32 коп.), на суботу, 31 травня — 41,53.

На понеділок, 2 червня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні 41,53 грн/долар (+2 коп. за тиждень) і 46,80 грн/євро (-19 коп.).

За травень офіційний курс гривні до долара знизився на 6 коп., до 41,53 грн/долар і підвищився на 37 коп. до євро, до 46,80 грн/євро.

Співвідношення долар/євро не змінилось — 1,13 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що, незважаючи на стабільність курсу, на готівковому ринку збільшилась фінансова активність.

«Частина населення продає долари з валютних рахунків, інша частина — купує валютну готівку, причому баланс практично нульовий, — аналізує Андрій Шевчишин. — Поряд з цим зростає попит на гривневі цінні папери. Але курс поки стоїть, бо, незважаючи на те, що на кінець квітня українці мали „на кишені“ 773,2 млрд грн, що є історичним максимумом, ця гривня масово не пішла на валютний ринок. Найбільш ймовірно, що це — наслідок переходу фізичних осіб з карткових операцій до готівкових через посилення банківського контролю».

Андрій Забловський вказав на незвичну ситуацію: курс на міжбанківському ринку зараз вищий, ніж на готівковому ринку. Хоча завжди бувало навпаки, бо готівка також купується на міжбанку. За словами експерта, справа в тому, що попит на валютну готівку на міжбанку наразі практично відсутній, у банків достатньо запасів валюти, бо її здає населення.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти вважають, що на поточному тижні суттєві зміни курсу долара малоймовірні. Та є певні застереження, які можуть змінити ситуацію.

Андрій Шевчишин говорить, що початок червня буде «гарячим»: на фінансовий ринок чекає немало змін.

«З 1 червня ліміти на грошові перекази знижуються до 100 тисяч гривень, 4 червня відбудеться погашення гривневих ОВДП на 20 млрд грн, 5 червня — рішення НБУ по обліковій ставці (відсоток, під який Нацбанк кредитує комерційні банки — Авт.) — очікування: без змін, 6 червня — відміна для України товарного безвізу з ЄС, — перерахував Андрій Шевчишин. — Плюс зростає імпорт газу для відновлення запасів у газосховищах, це буде підтримувати попит на валюту. Тому можливе послаблення гривні до рівня 41,75 грн. Воно буде повільне та незначне. За статистикою, червень за останні 25 років лише 4 рази був девальваційним для гривні, з яких лише раз девальвація була вище 1%. Таким чином, чекати рухів курсу варто, але сильними вони навряд чи будуть».

З цим згоден і Олег Пендзин.

«Поточного тижня не буде змін курсу гривні до долара, якщо не враховувати незначних коливань у межах 10-15 копійок, до яких ми вже звикли, — прогнозує Олег Пендзин. — Нацбанк триматиме нинішній курс гривні доти, доки інфляція не почне уповільнюватися за рахунок сезонних факторів. Це, перш за все, літнє подешевшання городини, яєць та інших продуктів харчування. І лише після цього гривню почнуть повільно девальвувати. Поки все залишається стабільним».

Андрій Забловський вважає, що курс долара на тижні залишиться у так званому боковому тренді, тобто з незначними коливаннями вгору-вниз.

«Коливання можливі у коридорі 41,50-41,80 грн/долар», — уточнив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин говорить, що станом на початок червня гривня залишається найприбутковішим і одночасно найбільш доступним для пересічних громадян інвестиційним інструментом. І така ситуація збережеться принаймні до осені, а то й до кінця року. Тому є сенс продати частину валютної готівки і придбати, наприклад, гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Андрій Шевчишин додав, що тренд переходу з доларів у ОВДП вже відстежувався у травні.

«Збільшення продажу валюти населенням можна пояснити як бажання заробляти, наприклад, на гривневих ОВДП, які стали доступнішими для пересічних громадян, ніж це було рік тому, — вважає Андрій Шевчишин. — Але краще тримати яйця у різних кошиках, маю на увазі певний запас готівкової валюти на руках на випадок неочікуваних подій на фінансовому ринку. Та й правило „гри в довгу“, тобто інвестиції у валюту за принципом „купив і забув“ ніхто не скасовував. Тому купівля доларів залишається актуальною».

Андрій Забловський дав таку пораду: «Продавати долари наразі не варто, а от час для їх купівлі вдалий, бо курс невисокий. Євро поки дорогі, купувати не варто, якщо вони найближчим часом не будуть використані для розрахунків».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie