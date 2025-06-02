Курс валют в Украине: украинцы "убегают" от доллара - стоит ли так поступать

Курс валют в Украине: сколько стоят доллар и евро

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Курс валют в Украине остается относительно стабильным. Гривна продолжает удерживать прочные позиции по отношению к доллару, хотя финансовые аналитики регулярно объясняют: эта стабильность искусственная, потому что поддерживается Национальным банком Украины, и рано или поздно гривня заметно подешевеет. Но эти объяснения радуют только тех, кто имеет валюту. Тем, кто держит сбережения в гривнах и получает прибыль, важнее другое: не упустить, когда эта стабильность закончится и успеть переинвестировать гривневые средства в более выгодный финансовый инструмент.

Об этом и о том, каким будет курс гривны в первую неделю лета, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю со 2 по 8 июня;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара в банках и пунктах обмена валют с 26 по 31 мая колебался в пределах 10 коп.: от 41,68 до 41,77 грн/доллар в продаже и от 41,10 до 41,20 грн/долл. На воскресенье, 1 июня, доллар в среднем продавали на легальном рынке по 41,71 грн/доллар (+3 коп. в неделю), покупали по 41,13 (+6 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 42 грн (+10 коп. за неделю), самая низкая – 41,45 грн/доллар (+1 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,40 грн. (+6 коп.).

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За май средний курс доллара изменился мало: в продаже американская валюта подешевела за месяц на 7 коп., до 41,70 грн/доллар, по покупке – на 1 коп., до 41,16 грн/доллар.

Наличный евро на прошлой неделе продолжил дорожать. На среду, 28 мая, средний курс вырос на 30 коп. в продаже, до 47,61 грн/евро и на 32 коп. в покупке, до 46,91 грн/евро. Но с четверга, 29 мая, начался нисходящий тренд. На воскресенье, 1 июня, евровалюта стоила соответственно 47,51 (+18 коп. за неделю) и 46,76 (+17 коп.) грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 48 грн (+35 коп. в неделю), самая низкая – 47,25 грн/евро (+10 коп.). Максимальный курс покупки составил 47,10 грн. (+5 коп.).

За май евровалюта подешевела: в продаже – на 10 коп., до 47,47 грн/евро, в покупке – на 4 коп., до 46,76 грн/евро.

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На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара вторую неделю подряд был волатильным, то есть ежедневно менялся с нисходящего на восходящую и наоборот, но незначительно, в пределах. Максимум курса продаж был 41,50 грн/доллар, минимум – 41,41, в покупке – соответственно 41,47 и 41,40 грн/доллар. По мнению экспертов, это указывало на продолжение попыток со стороны менял расшатать курс в условиях стабильности для получения более значительной выгоды. На воскресенье, 1 июня, курс продажи установился на уровне 41,50 грн/доллар (+7 коп. в неделю), курс покупки – 41,45 (+2 коп.).

Курс евро у нелегалов также был волатильным в первой половине недели, но с четверга, 29 мая, стабилизировался на уровне 47,35 грн/евро в продаже (+15 коп. за неделю) и 47,10 грн в покупке (+5 коп.).

Официальные курсы как доллара, так и евро, росли с понедельника, 26 мая, по среду, 28 мая, в дальнейшем снижались. Максимум курса доллара был 41,68 грн/доллар (+17 коп.), на субботу, 31 мая – 41,53. Максимум курса евро – 47,31 грн/евро (+32 коп.), на субботу, 31 мая – 41,53.

На понедельник, 2 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны 41,53 грн/доллар (+2 коп. в неделю) и 46,80 грн/евро (-19 коп.).

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За май официальный курс гривны по отношению к доллару снизился на 6 коп., до 41,53 грн/доллар и повысился на 37 коп. к евро, до 46,80 грн/евро.

Соотношение доллар/евро не изменилось – 1,13 доллара за евро.

Андрей Шевчишин говорит, что несмотря на стабильность курса, на наличном рынке увеличилась финансовая активность.

“Часть населения продает доллары с валютных счетов, другая часть – покупает валютные наличные, причем баланс практически нулевой, – анализирует Андрей Шевчишин. – Наряду с этим, растет спрос на гривневые ценные бумаги. Но курс пока стоит, потому что, несмотря на то, что на конец апреля украинцы имели "на кармане" 773,2 млрд грн, что является историческим максимумом, эта гривна массово не пошла на валютный рынок. Наиболее вероятно, что это следствие перехода физических лиц с карточных операций в наличные через усиление банковского контроля”.

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Андрей Забловский указал на необычную ситуацию: курс на межбанковском рынке сейчас выше, чем на наличном рынке. Хотя всегда бывало наоборот, потому что наличные деньги также покупаются на межбанке. По словам эксперта, дело в том, что спрос на валютную наличность на межбанке пока практически отсутствует, у банков достаточно запасов валюты, потому что ее сдает население.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты считают, что на этой неделе существенные изменения курса доллара маловероятны. Но есть оговорки, которые могут изменить ситуацию.

Андрей Шевчишин говорит, что начало июня будет "горячим": финансовый рынок ждет немало изменений.

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“С 1 июня лимиты на денежные переводы снижаются до 100 тысяч гривен, 4 июня состоится погашение гривневых ОВГЗ на 20 млрд грн, 5 июня – решение НБУ по учетной ставке (процент, под который Нацбанк кредитует коммерческие банки – Авт.) – ожидание: без изменений, 6 июня – отмена для Украины. – Плюс растет импорт газа для восстановления запасов в газохранилищах, это будет поддерживать спрос на валюту. Поэтому возможно ослабление гривны до 41,75 грн. Оно будет медленным и незначительным. По статистике, июнь за последние 25 лет только 4 раза был девальвационным для гривны, из которых только раз девальвация была выше 1%. Таким образом, ждать движений курса стоит, но сильными они вряд ли будут”.

С этим согласен и Олег Пендзин.

“На текущей неделе не будет изменений курса гривни к доллару, если не учитывать незначительные колебания в пределах 10-15 копеек, к которым мы уже привыкли, – прогнозирует Олег Пендзин. – Нацбанк будет держать нынешний курс гривны, пока инфляция не начнет замедляться за счет сезонных факторов. Это, прежде всего, летнее удешевление овощей, яиц и других продуктов питания. И только после этого гривну начнут медленно девальвировать. Пока все остается стабильным”.

Андрей Забловский считает, что курс доллара на неделе останется в так называемом боковом тренде, то есть с незначительными колебаниями вверх-вниз.

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"Колебания возможны в коридоре 41,50-41,80 грн/доллар", – уточнил эксперт.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин говорит, что по состоянию на начало июня гривна остается наиболее прибыльным и одновременно наиболее доступным для рядовых граждан инвестиционным инструментом. И такая ситуация сохранится, по крайней мере, до осени, а то и до конца года. Поэтому есть смысл продать часть валютной наличности и приобрести, например, гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Андрей Шевчишин добавил, что тренд перехода из долларов в ОВГЗ уже отслеживался в мае.

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“Увеличение продажи валюты населением можно объяснить как желание зарабатывать, например, на гривневых ОВГЗ, которые стали доступнее рядовым гражданам, чем это было год назад, – считает Андрей Шевчишин. – Но лучше держать яйца в разных корзинах, имею в виду определенный запас наличной валюты на руках на случай неожиданных событий на финансовом рынке. Да и правило "игры в длинную", то есть инвестиции в валюту по принципу "купил и забыл" никто не отменял. Поэтому покупка долларов остается актуальной”.

Андрей Забловский дал такой совет: "Продавать доллары пока не стоит, а вот время для их покупки удачное, потому что курс невысокий. Евро пока дорогие, покупать не стоит, если они в ближайшее время не будут использованы для расчетов".