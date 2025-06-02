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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
639
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В Сумах прогремели взрывы

Незадолго до взрывов в Сумах Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Взрыв / Иллюстративное фото

Взрыв / Иллюстративное фото / © Associated Press

В Сумах прогремели взрывы утром 2 июня.

Об этом сообщило «Суспільне».

«В Сумах были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты», — указано в коротком заявлении.

Причины взрывов пока неизвестны. Однако, заметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения с северо-востока и юго-востока.

Напомним, российская армия 27 мая атаковала Сумы дронами и авиацией. Из-за этого были повреждены жилые дома, автомобили, загорелось промышленное предприятие.

К слову, в ночь на 2 июня российские захватчики ударили по Украине 84 средствами поражения — дронами и ракетами. Часть вражеских целей сбила ПВО, однако были попадания в 12 локациях.

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Дата публикации
Количество просмотров
639
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