Взрыв / Иллюстративное фото / © Associated Press

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В Сумах прогремели взрывы утром 2 июня.

Об этом сообщило «Суспільне».

«В Сумах были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты», — указано в коротком заявлении.

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Причины взрывов пока неизвестны. Однако, заметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения с северо-востока и юго-востока.

Напомним, российская армия 27 мая атаковала Сумы дронами и авиацией. Из-за этого были повреждены жилые дома, автомобили, загорелось промышленное предприятие.

К слову, в ночь на 2 июня российские захватчики ударили по Украине 84 средствами поражения — дронами и ракетами. Часть вражеских целей сбила ПВО, однако были попадания в 12 локациях.