- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 639
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах прогремели взрывы
Незадолго до взрывов в Сумах Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
В Сумах прогремели взрывы утром 2 июня.
Об этом сообщило «Суспільне».
«В Сумах были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты», — указано в коротком заявлении.
Причины взрывов пока неизвестны. Однако, заметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения с северо-востока и юго-востока.
Напомним, российская армия 27 мая атаковала Сумы дронами и авиацией. Из-за этого были повреждены жилые дома, автомобили, загорелось промышленное предприятие.
К слову, в ночь на 2 июня российские захватчики ударили по Украине 84 средствами поражения — дронами и ракетами. Часть вражеских целей сбила ПВО, однако были попадания в 12 локациях.