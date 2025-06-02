У Сумах пролунали вибухи

Вибух / Ілюстративне фото / © Associated Press

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У Сумах прогриміли вибухи вранці 2 червня.

Про це повідомило «Суспільне».

«У Сумах було чути вибухи, повідомляють наші кореспонденти», — вказано в короткій заяві.

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Причини вибухів наразі невідомі. Однак, зауважимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння з північного сходу та південного сходу.

Нагадаємо, російська армія 27 травня атакувала Суми дронами і авіацією. Через це були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, загорілось промислове підприємство.

До слова, у ніч проти 2 червня російські загарбники вдарили по Україні 84 засобами ураження — дронами і ракетами. Частину ворожих цілей збила ППО, однак були влучання у 12 локаціях.