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У Сумах пролунали вибухи
Незадовго до вибухів у Сумах Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
У Сумах прогриміли вибухи вранці 2 червня.
Про це повідомило «Суспільне».
«У Сумах було чути вибухи, повідомляють наші кореспонденти», — вказано в короткій заяві.
Причини вибухів наразі невідомі. Однак, зауважимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння з північного сходу та південного сходу.
Нагадаємо, російська армія 27 травня атакувала Суми дронами і авіацією. Через це були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, загорілось промислове підприємство.
До слова, у ніч проти 2 червня російські загарбники вдарили по Україні 84 засобами ураження — дронами і ракетами. Частину ворожих цілей збила ППО, однак були влучання у 12 локаціях.