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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
639
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1 хв

У Сумах пролунали вибухи

Незадовго до вибухів у Сумах Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Вибух / Ілюстративне фото

Вибух / Ілюстративне фото / © Associated Press

У Сумах прогриміли вибухи вранці 2 червня.

Про це повідомило «Суспільне».

«У Сумах було чути вибухи, повідомляють наші кореспонденти», — вказано в короткій заяві.

Причини вибухів наразі невідомі. Однак, зауважимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння з північного сходу та південного сходу.

Нагадаємо, російська армія 27 травня атакувала Суми дронами і авіацією. Через це були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, загорілось промислове підприємство.

До слова, у ніч проти 2 червня російські загарбники вдарили по Україні 84 засобами ураження — дронами і ракетами. Частину ворожих цілей збила ППО, однак були влучання у 12 локаціях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
639
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