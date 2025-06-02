Росія вдарила по Україні 84 дронами і ракетами: які наслідки

Ракетно-дронова атака по Україні

Реклама

Російська армія у ніч проти 2 червня атакувала Україну 84 безпілотниками та ракетами. Частину ворожих засобів ураження збили ППО, однак є і влучання у 12 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 2 червня РФ атакувала Україну:

Реклама

80 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;

3 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області;

1 крилатою ракетою «Іскандер-К» із Брянської області.

Основними напрямками ворожого удару були Харківська, Чернігівська, Донецькка та Херсонська області.

Станом на ранок відомо, що українська протиповітряна оборона знешкодила 52 ворожі засоби атаки на сході, півдні та півночі країни. Так, 15 дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) вдалося збити вогневими засобами ураження, ще 37дрони були локаційно втрачені/придушені засобами РЕБ.

В Повітряних силах поінформували про влучання російських засобів повітряного нападу у 12 локаціях.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 2 червня вдарили по Харкову балістичними ракетами і поранили 6 людей. Через удари була пошкоджена будівля цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.

Реклама