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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Операція "Павутина": Україна переписала правила війни

Атака українських безпілотників пошкодила російський бомбардувальний парк і виявила вразливості авіабаз по всьому світу. Також недільна атака України може підірвати ядерну стабільність РФ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Український дрон

Український дрон / © Getty Images

Атака України на російські аеродроми зіграла таку саму роль у військовій історії, як і атака Японії на Перл-Гарбор 1941 року, повністю переписавши правила ведення війни.

Про це пише оглядач The Washington Post Макс Бут.

Бут зазначив, що атака на Перл-Гарбор ознаменувала сходження авіаносців як домінуючої сили в морській війні. Зі свого боку атака українських безпілотників по російських винищувачах виявила вразливість авіабаз у всьому світі.

«Аналогія може мати сенс, оскільки обидві атаки можуть означати відхід у минуле колись домінантних систем озброєння: лінкорів у 1941 році, пілотованих літаків сьогодні. Рій українських безпілотників, будівництво яких, ймовірно, коштувало десятки тисяч доларів, міг завдати шкоди на суму 2 мільярди доларів найскладнішим літакам Росії», — зазначає оглядач.

Водночас українці виявили критичну вразливість, «яка має позбавити сну кожного генерала у світі», зазначає він.

«Якщо українці змогли протягнути безпілотники так близько до великих авіабаз у такій воєнізованій державі, як Росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами США? Або пакистанцям з індійськими авіабазами? Або північнокорейцям з південнокорейськими авіабазами?» — написав аналітик.

У результаті військові, які думали, що вони убезпечили свої авіабази за допомогою електрифікованих парканів і постів охорони, тепер муситимуть зважати на загрозу з неба, що виходить від дешевих, всюдисущих безпілотників. Це потребуватиме величезних інвестицій у системи боротьби з безпілотниками. Гроші, витрачені на звичайні пілотовані системи озброєння, дедалі більше здаються такими ж марними, як і витрати на кавалерію в 1930-х роках, зазначає Бут.

Значення операції у війні з РФ

Операція «Павутина» не стане вирішальним ударом по російських військових, як і напад на Перл-Гарбор не був вирішальним ударом по американських військових, зазначає журналіст. Але недільна атака вкотре показує, що українці виявляються набагато стійкішими й адаптивнішими бійцями, ніж будь-хто очікував до початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Звичайно, росіяни будують свої власні безпілотники за допомогою Ірану. Але вони постійно відстають на крок або два від українців у перегонах безпілотників, як знову засвідчила недільна операція», — наголосив аналітик.

Водночас недільна атака України також може підірвати ядерну стабільність, оскільки ті ж бомбардувальники, які запускають звичайні крилаті ракети проти України, також призначені для запуску ядерної зброї, зазначає Бут.

Операція «Павутина»

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.

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