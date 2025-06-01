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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Небувалий удар по авіації Росії: усі подробиці спецоперації "Павутина"

Уперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака дронів на Росію

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну масштабну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей час про небувалий удар по російській бойовій авіації.

Де відбувалася атака дронів

Спершу в Мережі з’явилася інформація про вибухи в районі авіабази «Оленья» в Оленегорську Мурманської області, на півночі РФ. Це один з найважливіших російських військових аеродромів, де дислокуються стратегічні бомбардувальники, зокрема носії ядерної зброї Ту-22 М3.

Згодом стало відомо про атаку роїв дронів-камікадзе на чотири російські військові аеродроми — в Мурманській, Рязанській, Іванівській та Іркутській областях. Йдеться про авіабази «Оленья», «Дягілєво», «Іваново» та «Бєлая».

Остання розташована у місті Усольє-Сибірське — на відстані понад 5,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Це перший удар українських дронів по території Сибіру.

Яких втрат зазнав ворог

Джерела ТСН.ua в СБУ повідомляють про 41 уражений російський літак.

На оприлюднених у Мережі кадрах атаки видно, що на авіабазі «Бєлая» палають бомбардувальники Ту-95. За кадром цього відео чути голос голови СБУ Василя Малюка. «Оце так файно виглядає зараз аеродром Белая. Стратегічна ворожа авіація», — говорить він.

Серед уражених російських літаків на аеродромі «Іваново» міг бути російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, вартість якого становить 350 мільйонів доларів.

Загальну вартість завданих збитків державі-агресорці оцінюють у 2 млрд доларів.

Як відбувалася спецоперація «Павутина»

Російські канали повідомили, що атаки на стратегічні аеродроми у глибині Росії здійснювалися за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

Згодом джерела в СБУ підтвердили цю інформацію.

За словами співрозмовників ТСН.ua українська спецслужба переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених на вантажівках.

Дрони СБУ, які уразили літаки на російських аеродромах / © ТСН

Дрони СБУ, які уразили літаки на російських аеродромах / © ТСН

У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Хто долучився до операції

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Голова СБУ василь Малюк під час операції “Павутина”

Голова СБУ василь Малюк під час операції “Павутина”

Контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив української спецслужби.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що 1 червня СБУ здійснює масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії.

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