Небувалий удар по авіації Росії: усі подробиці спецоперації "Павутина"

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Реклама

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну масштабну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей час про небувалий удар по російській бойовій авіації.

Де відбувалася атака дронів

Спершу в Мережі з’явилася інформація про вибухи в районі авіабази «Оленья» в Оленегорську Мурманської області, на півночі РФ. Це один з найважливіших російських військових аеродромів, де дислокуються стратегічні бомбардувальники, зокрема носії ядерної зброї Ту-22 М3.

Реклама

Дата публікації 13:54, 01.06.25 Кількість переглядів 158 У Мурманській області РФ лунають вибухи

Згодом стало відомо про атаку роїв дронів-камікадзе на чотири російські військові аеродроми — в Мурманській, Рязанській, Іванівській та Іркутській областях. Йдеться про авіабази «Оленья», «Дягілєво», «Іваново» та «Бєлая».

Остання розташована у місті Усольє-Сибірське — на відстані понад 5,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Це перший удар українських дронів по території Сибіру.

Яких втрат зазнав ворог

Джерела ТСН.ua в СБУ повідомляють про 41 уражений російський літак.

На оприлюднених у Мережі кадрах атаки видно, що на авіабазі «Бєлая» палають бомбардувальники Ту-95. За кадром цього відео чути голос голови СБУ Василя Малюка. «Оце так файно виглядає зараз аеродром Белая. Стратегічна ворожа авіація», — говорить він.

Реклама

Дата публікації 14:28, 01.06.25 Кількість переглядів 262 Дрони СБУ атакували російській військовий аеродром

Серед уражених російських літаків на аеродромі «Іваново» міг бути російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, вартість якого становить 350 мільйонів доларів.

Загальну вартість завданих збитків державі-агресорці оцінюють у 2 млрд доларів.

Як відбувалася спецоперація «Павутина»

Російські канали повідомили, що атаки на стратегічні аеродроми у глибині Росії здійснювалися за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

Згодом джерела в СБУ підтвердили цю інформацію.

Реклама

За словами співрозмовників ТСН.ua українська спецслужба переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених на вантажівках.

Дрони СБУ, які уразили літаки на російських аеродромах / © ТСН

У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Хто долучився до операції

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Голова СБУ василь Малюк під час операції “Павутина”

Контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив української спецслужби.

Реклама

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що 1 червня СБУ здійснює масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії.