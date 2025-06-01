Небывалый удар по авиации России: все подробности спецоперации "Паутина"

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Реклама

В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную масштабную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах. Среди потерь россиян — разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.

ТСН.ua собрал все, что известно на данный момент о небывалом ударе по российской боевой авиации.

Где происходила атака дронов

Сначала в Сети появилась информация о взрывах в районе авиабазы «Оленья» в Оленегорске Мурманской области, на севере РФ. Это один из важнейших российских военных аэродромов, где дислоцируются стратегические бомбардировщики, в частности носители ядерного оружия Ту-22 М3.

Реклама

Дата публикации 13:54, 01.06.25 Количество просмотров 155 В Мурманской области РФ раздаются взрывы

Впоследствии стало известно об атаке роев дронов-камикадзе на четыре российских военных аэродрома — в Мурманской, Рязанской, Ивановской и Иркутской областях. Речь идет об авиабазах «Оленья», «Дягилево», «Иваново» и «Белая».

Последняя расположена в городе Усолье-Сибирское — на расстоянии более 5,5 тысячи километров от границы с Украиной. Это первый удар украинских дронов по территории Сибири.

Какие потери понес враг

Источники ТСН.ua в СБУ сообщают о 41 пораженном российском самолете.

На обнародованных в Сети кадрах атаки видно, что на авиабазе «Белая» горят бомбардировщики Ту-95. За кадром этого видео слышен голос главы СБУ Василия Малюка. «Вот так прекрасно выглядит сейчас аэродром Белая. Стратегическая вражеская авиация», — говорит он.

Реклама

Дата публикации 14:28, 01.06.25 Количество просмотров 259 Дроны СБУ атаковали российский военный аэродром

Среди пораженных российских самолетов на аэродроме «Иваново» мог быть российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стоимость которого составляет 350 миллионов долларов.

Общую стоимость нанесенного ущерба государству-агрессору оценивают в 2 млрд долларов.

Как проходила спецоперация «Паутина»

Российские каналы сообщили, что атаки на стратегические аэродромы в глубине России осуществлялись с помощью беспилотников, которые вылетали прямо из фур, припаркованных возле заправок.

Впоследствии источники в СБУ подтвердили эту информацию.

Реклама

По словам собеседников ТСН.ua, украинская спецслужба переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных на грузовиках.

Дроны СБУ, которые поразили самолеты на российских аэродромах / © ТСН

В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Кто присоединился к операции

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

Глава СБУ Василий Малюк во время операции «Паутина»

Контролировал ход операции лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк и коллектив украинской спецслужбы.

Реклама

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что 1 июня СБУ осуществляет масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России.