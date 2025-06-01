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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Небывалый удар по авиации России: все подробности спецоперации "Паутина"

Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака дронов на Россию

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную масштабную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах. Среди потерь россиян — разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.

ТСН.ua собрал все, что известно на данный момент о небывалом ударе по российской боевой авиации.

Где происходила атака дронов

Сначала в Сети появилась информация о взрывах в районе авиабазы «Оленья» в Оленегорске Мурманской области, на севере РФ. Это один из важнейших российских военных аэродромов, где дислоцируются стратегические бомбардировщики, в частности носители ядерного оружия Ту-22 М3.

Впоследствии стало известно об атаке роев дронов-камикадзе на четыре российских военных аэродрома — в Мурманской, Рязанской, Ивановской и Иркутской областях. Речь идет об авиабазах «Оленья», «Дягилево», «Иваново» и «Белая».

Последняя расположена в городе Усолье-Сибирское — на расстоянии более 5,5 тысячи километров от границы с Украиной. Это первый удар украинских дронов по территории Сибири.

Какие потери понес враг

Источники ТСН.ua в СБУ сообщают о 41 пораженном российском самолете.

На обнародованных в Сети кадрах атаки видно, что на авиабазе «Белая» горят бомбардировщики Ту-95. За кадром этого видео слышен голос главы СБУ Василия Малюка. «Вот так прекрасно выглядит сейчас аэродром Белая. Стратегическая вражеская авиация», — говорит он.

Среди пораженных российских самолетов на аэродроме «Иваново» мог быть российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стоимость которого составляет 350 миллионов долларов.

Общую стоимость нанесенного ущерба государству-агрессору оценивают в 2 млрд долларов.

Как проходила спецоперация «Паутина»

Российские каналы сообщили, что атаки на стратегические аэродромы в глубине России осуществлялись с помощью беспилотников, которые вылетали прямо из фур, припаркованных возле заправок.

Впоследствии источники в СБУ подтвердили эту информацию.

По словам собеседников ТСН.ua, украинская спецслужба переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных на грузовиках.

Дроны СБУ, которые поразили самолеты на российских аэродромах / © ТСН

Дроны СБУ, которые поразили самолеты на российских аэродромах / © ТСН

В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Кто присоединился к операции

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

Глава СБУ Василий Малюк во время операции «Паутина»

Глава СБУ Василий Малюк во время операции «Паутина»

Контролировал ход операции лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк и коллектив украинской спецслужбы.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что 1 июня СБУ осуществляет масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России.

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