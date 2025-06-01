Удар по аэродрому в Оленегорске в РФ: появились кадры прилета (видео)

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В российском Оленегорске 1 июня прогремели взрывы. Кадры последствий атаки появились в Сети.

Об этом сообщают РосСМИ.

Дата публикации 16:32, 01.06.25 Количество просмотров 29 В российском Оленегорске раздались взрывы

Отмечается, что в результате атаки поражен военный аэродром. Последствия уточняются.

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Напомним, спецоперацию «Паутина», в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Как сообщили источники ТСН.ua в украинской спецслужбе, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.

СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещённых уже на грузовых авто.

В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны улетели поражать российские бомбардировщики.

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