"У них дома пылает": как украинские дроны заставляют РФ нервничать

Кремль / © ТСН.ua

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Украина все активнее наносит удары в глубоком тылу России, и это уже оказывает существенное влияние на стратегические способности противника.

Об этом заявил директор программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире телеканала КИЕВ24.

По его словам, показательна атака на пункт постоянной дислокации 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

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«Основной состав этой бригады лезет в Сумскую область, а у них дома горит и пылает», — подчеркнул эксперт.

Еще один тревожный сигнал для Кремля — безопасность стратегической авиации. После атак по авиабазе в Энгельсе Россия переместила свои стратегические бомбардировщики на север, но и там беспокойно.

«Их перегнали даже в Читу, на базу „Билее“, однако и там ситуация уже не так безопасна», — добавил Лакийчук.

Он упомянул также резонансную статью Валерия Залужного и Михаила Забродского с сентября 2022 года, где речь шла о том, что «поворот в войне определяется способностями».

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Если раньше только у России была возможность бить в глубину украинской территории, то теперь ситуация меняется.

«Мы еще не можем полностью защитить небо, но враг уже начинает терять свои возможности», — подытожил Лакийчук.

Напомним, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

Как сообщили в результате спецоперации «Паутина», поразили 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее готовили более полутора лет. Эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.

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Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине.