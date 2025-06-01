"У них вдома палає": як українські дрони змушують РФ нервувати

Кремль / © ТСН.ua

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Україна дедалі активніше завдає ударів у глибокому тилу Росії, і це вже суттєво впливає на стратегічні спроможності противника.

Про це заявив директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За його словами, показовою є атака на пункт постійної дислокації 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту у Владивостоці.

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«Основний склад цієї бригади лізе на Сумщину, а у них вдома горить і палає», — підкреслив експерт.

Ще один тривожний сигнал для Кремля — безпека стратегічної авіації. Після атак по авіабазі в Енгельсі Росія перемістила свої стратегічні бомбардувальники на північ, але й там їм неспокійно.

«Їх перегнали навіть у Читу, на базу „Білее“, однак і там ситуація вже не така безпечна», — додав Лакійчук.

Він згадав також резонансну статтю Валерія Залужного і Михайла Забродського від вересня 2022 року, де йшлося про те, що «поворот у війні визначається спроможностями».

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Якщо раніше лише Росія мала можливість бити в глибину української території, то тепер ситуація змінюється.

«Ми ще не можемо повністю захистити небо, але ворог уже починає втрачати свої можливості», — підсумував Лакійчук.

Нагадаємо, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

Як повідомили в результаті спецоперації «Павутина», вразили 41 літак стратегічної авіації РФ. ЇЇ готували понад півтора роки. Ця операція була надскладною з логістичної точки зору.

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Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.