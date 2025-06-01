Генерал Драпатий подав у відставку: яка причина

Михайло Драпатий / © Міністерство оборони України

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Генерал Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ.

Про це він повідомив у Telegram.

«Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», — пише Драпатий.

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Він наголосив, що головна відповідальність — завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки.

«Кругова порука та безкарність — отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо», — відверто визнав генерал.

Він наголосив, що армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, — живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, — вмирає зсередини.

За інформацією Драпатого, внаслідок удару по полігону загинули 12 людей. Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону.

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«Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися — не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав. Я ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога. Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь — не слово, а дія. Де відповідальність — не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає — за наказ, за рішення, за людину», — підсумував Драпатий.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли ракетами навчальний центр ЗСУ. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

У травні російські війська завдали удару по полігону в Сумській області — загинули шестеро бійців, ще понад десятеро поранені.