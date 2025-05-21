Росія вдарила ракетою по військових на Сумщині: що сталося насправді

Скриншот з відео пропагандистів: росіяни стверджують, що це — кадр удару по полігону / © російські телеграм-канали

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Армія РФ атакувала полігон у Сумській області. Внаслідок цього відомо про шістьох загиблих і понад десяток поранених військовослужбовців.

Росіяни не вперше обстрілюють українські полігони, ба більше, потім поширюють фейки щодо своїх «успішних операцій».

Окрім того, чергова трагедія порушує питання безпеки на навчальних полігонах у прифронтовій зоні та запровадження системи контролю за військовими порушеннями.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про удар по стрільбищу на Сумщині станом на 21 травня.

Удар РФ по полігону на Сумщині

У вівторок, 20 травня, армія РФ завдала удару ракетою типу «Іскандер» по Шосткинській громаді Сумської області.

У Сумській ОВА зазначили, що внаслідок атаки постраждала інфраструктура одного з місцевих підприємств.

Водночас низка українських військових блогерів і журналістів повідомляли про удар по полігону Сил оборони.

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Відомо, що від місця удару до кордону з РФ — менш ніж 50 км.

Росія поширює фейки

У Росії висунули свою версію подій. Зокрема, після атаки низка росЗМІ та Міноборони РФ повідомили, що внаслідок удару біля Шостки загинуло понад пів сотні військових, зокрема інструктори. Також там заявили про успішну ліквідацію складу боєприпасів і техніки.

Зокрема, у ЗМІ — як у російських, так і в українських — фігурувала інформація, що військових атакували під час «шикування» і «нагородження».

Своєю чергою військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила, що це було не шикування чи нагородження, а був полігон для стрільб.

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«Це було не шикування. Не нагородження. Це був полігон для стрільб, який є у кожної військової частини, яка стоїть на лінії фронту. Під подібний обстріл потрапив якось на такому ж полігоні під Кураховим і мій чоловік, коли після тижня у Вугледарі виїхав з групою випробувати новий дрон», — повідомила кореспондентка.

Командування відсторонили

Згодом у Національній гвардії України повідомили про атаку на полігон. Там зазначили, що внаслідок ракетного удару загинуло шестеро військовослужбовців, а понад десятеро дістали поранення.

«Внаслідок удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шість військовослужбовців, понад десять — отримали поранення. За фактом трагедії проводиться службове розслідування», — йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії повідомили, що командира частини відсторонили, а дані передали правоохоронцям. Військові обіцяють правову оцінку дій усіх причетних.

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Також там зазначили, що раніше були затверджені алгоритми дій під час повітряних загроз і запобігання порушенням безпеки.

«Командування НГУ та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області», — йдеться в повідомленні.

Бійці звинувачують командирів в ігноруванні тривоги

Бійці, що навчалися на полігоні в Сумській області, який атакували росіяни, звинувачують командирів в ігноруванні повітряної тривоги. Про це в Telegram-каналі «Офіцер+» розповів лейтенант ЗСУ «Алекс».

«Ми коли там були, вічно твердили їм, що не треба шикуватися на полігоні, бо безпосередня близькість до кордону, можлива поява розвідувальних БпЛА ну і… Але всім було пох**, бо це лізе солдат не в свою справу. Були стрільби бату, вони їх пошикували, водили строєм, проводили заняття, стрільби, топографія тощо», — розповів про ситуацію військовий.

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За словами «Алекса», військові неодноразово попереджали про небезпеку зосередження під відкритим небом біля кордону, але командування ігнорувало ризики. Під час тривоги навчання не припиняли і бійців не відводили до укриття.

«Алекс» наголосив, що подібні інциденти повторюються через відсутність висновків і контролю. Навіть після цього удару в інших частинах продовжують нехтувати безпекою.

Своєю чергою командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов вважає, що службове розслідування удару по полігону на Сумщині не допоможе проблемі.

Він зазначив, що відповідальність за трагедію перекладають на того, хто опинився на місці останнім.

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«Це не розслідування. Це чергове прикриття провалу системи», — вважає військовий.

Що кажуть у ЗСУ

Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій закликав зберігати адекватність і притомність та не піддаватися на ворожі інформаційні вкиди.

«Тому зверніть увагу, хто вчора розганяв ґвалт про „шикування“ (якого не було) і вже назвав винних у ЗСУ, маючи під рукою тільки гіперболу російської пропаганди. Визначте для себе, хто просто збирає трафік, хто хайпує, а хто, можливо, свідомо поширює ворожі вкиди. І хто з них сьогодні спростує свої вчорашні пред’яви», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також він заявив, що під час ракетного удару по військовому полігону Нацгвардії України на Сумщині не було шикування і потрібно розбиратися в ситуації.

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«Так, це трагедія. Але це війна. Місяць тому в будинку в Києві жертв було значно більше. А перед тим — на вулиці в Сумах. У орків ще багато іскандерів і хвасонгів. Під загрозою всі — і цивільні, і ті об’єкти, про які рсн знає чи думає, що там є військові. Потрібно пильнувати і розбиратися, хто не пильнував», — зазначив речник ЗСУ.

Як можна було уникнути втрат

Військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров заявив, що для уникнення трагедій, подібних до цієї на Сумщині, треба створити методику безпеки для стрільбищ у прифронтових районах.

Крамаров зазначив, що навчання на прифронтових полігонах — необхідність, але чинні правила безпеки застаріли. Він наголосив, що сучасні засоби ураження, зокрема дрони-розвідники та ракети типу «Іскандер-М», можуть уражати цілі без попередження, а між виявленням загрози та ударом може минути лише хвилина.

«Потрібна чітка методика: хто саме перебуває на відкритому полігоні, скільки людей, чи є укриття. Потрібно хоча б мати вириті бліндажі, а ще краще — бетонні укріплення», — зазначив Крамаров.

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Необхідно також створити систему технічного прикриття, зокрема використання засобів радіоелектронної розвідки, які можуть вчасно виявити активність ворожих БпЛА.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в коментарі «24 Каналу» розповів, що під час підготовки військових треба враховувати відстань до ворога. Зокрема, має бути зворотний процес контролю: має бути розуміння, хто, де і як виконує завдання.

Також він наголосив на необхідності ввести спецпідрозділи для контролю за будь-якими військовими порушеннями.

РФ не вперше атакує полігони ЗСУ

У листопаді 2023 року російська ракета одним ударом забрала життя майже двох десятків військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок атаки було багато постраждалих, зокрема серед цивільних. Жорстокий удар окупанти здійснили в момент, коли воїни ЗСУ вишикувалися на нагородження у прифронтовому селі Запорізької області. Тоді у бригаді підтвердили загибель 19 бійців. Командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили.

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Також у березні 2025 року Росія завдала удару по полігону поблизу Дніпра на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Генерал Драпатий офіційно підтвердив цю інформацію.

Тоді ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі й поранення українських військовослужбовців унаслідок ракетного удару РФ за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

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