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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по рейсовому автобусі: багато загиблих, фото (оновлено)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Автобус.

Автобус. / © Associated Press

У суботу, 17 травня, російські військові атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля в Сумській області. Кількість загиблих зросла до дев’яти осіб.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

“Росіяни атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля. Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири”, - йдеться у повідомленні.

В Національній поліції уточнили, що дев’ять людей загинуло, а четверо отримали поранення. На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції

“Окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, де перебували мирні жителі. Попередньо, загинуло дев’ять людей, ще четверо — отримали поранення. Це не просто черговий обстріл — це цинічний воєнний злочин”, - наголошують правоохоронці.

Сьогодні місто Білопілля на Сумщині зазнало російської атаки. / © Національна поліція України

Сьогодні місто Білопілля на Сумщині зазнало російської атаки. / © Національна поліція України

Зауважимо, що спочатку голова ОВА Олег Григоров інформував, що внаслідок удару росіян по автобусу з цивільними загинули щонайменше вісім людей. Окрім того, п’ять осіб отримали поранення.

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