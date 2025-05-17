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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ у війні проти України перевалили за 970 тисяч осіб

Окупанти стрімко втрачають людську силу та техніку на фронті. Генштаб оновив дані про втрати станом на 17 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Сили оборони України ліквідували ще 910 російських загарбників, а також знищили 6 танків, 34 артсистеми.

Про це сьогодні, 17 травня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 972 600 (+910) осіб

  • танків — 10831 (+6)

  • бойових броньованих машин — 22553 (+7)

  • артилерійських систем — 27942 (+34)

  • РСЗВ — 1386 (+1)

  • засоби ППО — 1167

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36278 (+155)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 48809 (+96)

  • спеціальна техніка — 3892

Нагадаємо, 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу РФ. Пілот вижив.

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