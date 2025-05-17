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- Війна
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Втрати РФ у війні проти України перевалили за 970 тисяч осіб
Окупанти стрімко втрачають людську силу та техніку на фронті. Генштаб оновив дані про втрати станом на 17 травня 2025 року.
Сили оборони України ліквідували ще 910 російських загарбників, а також знищили 6 танків, 34 артсистеми.
Про це сьогодні, 17 травня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 972 600 (+910) осіб
танків — 10831 (+6)
бойових броньованих машин — 22553 (+7)
артилерійських систем — 27942 (+34)
РСЗВ — 1386 (+1)
засоби ППО — 1167
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36278 (+155)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 48809 (+96)
спеціальна техніка — 3892
Нагадаємо, 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу РФ. Пілот вижив.