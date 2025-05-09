ЗСУ тримають оборону / © Getty Images

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На фронті протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.

Про це сьогодні, 9 травня, повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

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На Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу на Курському напрямку відбили 19 атак російських загарбників.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

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Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 120 одиниць автомобільної техніки.