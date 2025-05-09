- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України перевалили за 960 тисяч осіб
Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1000 осіб.
За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1300 окупантів. Росіяни також втратили чимало техніки.
Про це сьогодні, 9 травня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 963 270 (+1300) осіб
танків — 10786 (+4)
бойових броньованих машин — 22433 (+4)
артилерійських систем — 27588 (+36)
РСЗВ — 1380 (+1)
засоби ППО — 1157 (+1)
літаків — 372
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35446 (+39)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 47724 (+120)
спеціальна техніка — 3875
Раніше аналітики повідомили, що російські війська несуть більші втрати на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.