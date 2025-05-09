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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1048
Час на прочитання
1 хв

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 9 травня

У п’ятницю погода не потішить українців — синоптики прогнозують дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 9 травня, в Україні пройдуть дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Уночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південнному сході країни подекуди з грозами.

Температура вночі +2…+7°С, у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0…-5°С, вдень +8…+13°С, на сході та південному сході країни вночі +5…+10°С, вдень +13…+1°С.

На високогір’ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0…-5°С, вдень +1…+6°С.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Раніше метеоролог попередив, що вже влітку в Україні очікуються торнадо та смерчі. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1048
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