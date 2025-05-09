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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 9 травня
У п’ятницю погода не потішить українців — синоптики прогнозують дощі.
Сьогодні, 9 травня, в Україні пройдуть дощі.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Уночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південнному сході країни подекуди з грозами.
Температура вночі +2…+7°С, у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0…-5°С, вдень +8…+13°С, на сході та південному сході країни вночі +5…+10°С, вдень +13…+1°С.
На високогір’ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0…-5°С, вдень +1…+6°С.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Раніше метеоролог попередив, що вже влітку в Україні очікуються торнадо та смерчі. Більше про це читайте у новині.