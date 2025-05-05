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Україну накриють торнадо та смерчі: метеоролог попередив про небезпеку
Останнім часом побільшало природних явищ, які є не характерними для території України. Вже влітку нас очікують торнадо та смерчі.
В Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими.
Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич виданню "Телеграф».
У літній період в Україні очікується підвищена ймовірність небезпечних погодних явищ, таких як смерчі та гради. Відомо, що більшість дощів у літній сезон — це конвективні опади, що супроводжуються грозами.
Він зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, а цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.
Із підвищенням інтенсивності гроз зростає й ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град та смерчі. Зі слів Кибальчича, смерчі в Україні вже не є рідкісним явищем.
«Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить», — додав він.
Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема через град, що пошкоджує врожай, та шквальні вітри, які можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах.
Нагадаємо, напередодні торнадо спостерігали на Київщині, у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту.
Крім того, нещодавно маленький смерч помітили і в Дніпропетровській області. Хоча його сила була меншою, явище все одно привернуло увагу місцевих жителів.