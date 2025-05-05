ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

Україну накриють торнадо та смерчі: метеоролог попередив про небезпеку

Останнім часом побільшало природних явищ, які є не характерними для території України. Вже влітку нас очікують торнадо та смерчі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Останнім часом побільшало смерчей і ураганів

Останнім часом побільшало смерчей і ураганів / © pixabay.com

В Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич виданню "Телеграф».

У літній період в Україні очікується підвищена ймовірність небезпечних погодних явищ, таких як смерчі та гради. Відомо, що більшість дощів у літній сезон — це конвективні опади, що супроводжуються грозами.

Він зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, а цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.

Із підвищенням інтенсивності гроз зростає й ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град та смерчі. Зі слів Кибальчича, смерчі в Україні вже не є рідкісним явищем.

«Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить», — додав він.

Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема через град, що пошкоджує врожай, та шквальні вітри, які можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах.

Нагадаємо, напередодні торнадо спостерігали на Київщині, у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту.

Крім того, нещодавно маленький смерч помітили і в Дніпропетровській області. Хоча його сила була меншою, явище все одно привернуло увагу місцевих жителів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
479
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie