Украину накроют торнадо и смерчи: метеоролог предупредил об опасности

В последнее время стало больше смерчей и ураганов / © pixabay.com

Реклама

В Украине растет количество случаев образования торнадо и смерчей, которые могут стать еще более опасными.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич изданию «Телеграф».

В летний период в Украине ожидается повышенная вероятность опасных явлений погоды, таких как смерчи и грады. Известно, что большинство дождей в летний сезон — это конвективные осадки, сопровождающиеся грозами.

Реклама

Он отметил, что прошлым летом погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, а в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.

С повышением интенсивности гроз растет и риск возникновения экстремальных явлений погоды, таких как град и смерчи.

«Правда, обычно они кратковременны и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит», — добавил он.

Впрочем, усиленная активность гроз может привести к значительным осложнениям, в частности из-за града, повреждающего урожай, и шквальных ветров, которые могут повлечь за собой серьезные повреждения в населенных пунктах.

Напомним, накануне торнадо наблюдали в Киевской области, в Броварском районе. Очевидцы зафиксировали природное явление на видео, где видно, как вихрь поднимает пыль и обломки на значительную высоту.

Кроме того, недавно маленький смерч был замечен и в Днепропетровской области. Хотя его сила была меньше, явление все равно привлекло внимание местных жителей.