На Полтавщине заметили "торнадо" (видео)

Синоптики прогнозировали в области грозы и местами шквалы ветра.
В Полтавской области заметили вихрь ветра, похожий на торнадо. Это явление очевидцы сняли на видео.
Соответствующий ролик распространил телеграм-канал "Труха Украина".
"Ого, торнадо заметили на Полтавщине", – говорится в подписи к видео.
Больше никаких подробностей о снятом природном явлении в сообщении не указали.
Добавим, ранее синоптики предупредили, что в течение 21 мая в Полтавской области ожидаются грозы. Во время гроз возможны местами шквалы 15-20 м/с. В области объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, 19 мая на западе Украины выпал мощный град, засыпавший Львовщину и Прикарпатье.
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