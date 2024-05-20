Европа возвращает украинцев домой: новые сюрпризы для беженцев

В Чехии нашли способ содействовать возвращению украинских беженцев домой. Соответствующую пилотную программу уже тестирует местное МВД. Программа временная, поэтому помогут только нескольким сотням людей.

Что придумали в Чехии, а также, чем и как мотивируют переселенцев возвращаться в Украину в других государствах Европы? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Чехия побуждает украинцев возвращаться?

16 мая в Чехии сделали важное и даже несколько неожиданное заявление. Местное МВД придумало программу, которой обещают помогать украинским беженцам, спасавшимся в стране от войны.

Проект пилотный, поэтому инициатива правительства продлится с июня по ноябрь 2024 года и охватит максимум 430 человек. Но как же официальная Прага будет поощрять украинцев возвращаться, ведь война в Украине продолжается? Министр внутренних дел Вит Ракушан все объяснил : “Мы хотим предложить помощь тем, кто, например, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет в основном в покупке билетов и в некоторых особо серьезных случаях, например, в оказании скорой помощи”.

Так какой это будет выглядеть? Воспользоваться программой и получить бесплатный билет на автобус с места жительства в Чехии до ближайшего места пребывания в Украине могут суммарно только 400 человек, и только получившие временную защиту или международную защиту в стране. Остальные 30 мест останется для людей, которые хотят вернуться, но нуждаются в индивидуальном медицинском транспорте. Чехи все организуют.

Также в МВД уточняют, что лицо сможет подать запрос на возмещение расходов, связанных с возвратом в Украину, единовременно. Если украинец или украинка захочет вернуться в Чехию и подать заявление на жительство в течение следующих двенадцати месяцев, лицу придется заплатить половину расходов. Несмотря на и без того пространное объяснение, чехи таки уточнили, что проект никак не имеет отношения к военной службе украинцев.

Заплатят, чтобы украинцы уехали домой?

И если инициатива Чехии еще сырая и скорее гуманитарная, то некоторые страны уже давно готовы платить большие средства украинцам, чтобы они ехали домой. Больше всего предлагает Швейцария. Правительство страны обещает, что скорее украинец добровольно захочет уехать из их страны, тем больше денег получит. Такую программу поощрения сделали, чтобы как можно больше людей вернулось домой.

Суммы выплат колеблются от 1 тысячи до более 4 тысяч долларов на каждого человека. Правительственная стратегия возвращения украинских беженцев из Швейцарии предусматривает окно выезда от шести до девяти месяцев. Согласно планам швейцарских властей, к этому времени примерно 70 тысяч украинцев смогут вернуться домой, 80% из них добровольно. Остальные 20%, или 14 тысяч человек, будут ждать конца срока для пребывания.

Но почему Швейцария так хочет отправить украинцев домой? По состоянию на середину 2023 года в этой стране спасалось около 66 тысяч украинских беженцев, что на 10 тысяч меньше, чем в 2022 году. Но швейцарцы столкнулись с проблемой: большинство, а именно 80% украинских переселенцев официально не работают в стране, поэтому не платят большинство налогов, но претендуют на денежную помощь. Причем местное правительство публикует интересные статистические детали! Работы в Швейцарии полно — стране, в частности, не хватает обычных неквалифицированных работников. А вот здесь и возник нюанс. 79% украинских беженцев — женщины и дети и 69% из них имеют высшее образование. А засвидетельствовать свой украинский диплом в Швейцарии оказалось тяжело.

Платит за возвращение в Украину и Норвегия. В октябре 2023 года об этом впервые заявили в правительстве страны. Если украинец изъявил такое желание, то он получит 1500 евро на норвежский банковский счет и возможность компенсации цены билетов в Украину. Но есть одно "но": если вы снова вернетесь в Норвегию как беженец, вам придется вернуть деньги правительству.



“Если вы вернетесь в Норвегию, вы должны выплатить всю или часть денежной поддержки, которую вы получили, когда покинули Норвегию. Сумма, которую вы должны вернуть, зависит от того, как долго вы оставались в своей стране», — сообщили в правительстве Норвегии.



Кстати, 31 января 2024 г. в стране также значительно ограничили денежную помощь для украинских беженцев. Все потому, что их количество очень давит на бюджет местных общин и ухудшает качество предоставляемых в том числе и норвежцам услуг. Если коротко, то помощь осталась, но соответствовать ее условиям стало труднее.

Уже чуть ли не год работают над введением чего-то подобного и в Ирландии. Эта страна, хоть и расположена очень далеко от Украины, стала довольно популярной для беженцев из-за высоких соцвыплат. Дублин долго гарантировал каждому украинскому беженцу по 220 евро в неделю. При этом на маленьком острове из-за наплыва переселенцев обострилась другая проблема — кризис жилья. Украинских беженцев уже начали размещать в палатках под открытым небом. Поэтому в декабре 2023-го условия помощи изменили коренным образом.

“В декабре прошлого года правительство согласовало планы, согласно которым украинцам, которые убегают от войны, окажут кровать на 90 дней и получат пониженную недельную помощь в размере 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка. Ранее украинцы получали 220 евро в неделю помощи соискателям работы», — сообщили в правительстве.

И хотя сама норма начала работать только с 14 марта 2024 года, поток беженцев из Украины в Ирландию упал в разы, пишет The Irish Times.

Стоит отметить, что украинские власти давно призывают украинских беженцев возвращаться домой. В частности, президент Зеленский призвал украинских мужчин вернуться в страну, чтобы помочь ей в войне: воевать или платить налоги в Украине, а также предложил европейцам перечислять деньги для беженцев в украинский бюджет, чтобы они жили в Украине, а Киев сам мог им помочь.

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