День ангела 21 мая: кого и как поздравлять с именинами

21 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 21 мая

21 мая 2024 поздравьте с именинами Андрея, Елисея, Кирилла, Константина, Михаила, Теодора (Федора), Ярослава, Елену (Илона).

Андрей — имеет греческие корни, означает "мужественный". В детстве непоседлив и подвижен. Во взрослом возрасте становится импульсивным и непредсказуемым.

Елисей — из древнееврейского языка "Бог спасает". В детстве неуемный и активный. Во взрослом возрасте становится энергичным, целеустремленным и трудолюбивым.

Кирилл – пришло из Древней Греции и означает "владыка". В детстве послушный, честолюбивый, любящий похвалу. Во взрослом возрасте становится достаточно сильной личностью.

Константин – пришло из Византии, переводится как "постоянный". В детстве часто находится в состоянии тревоги. Во взрослом возрасте становится хорошим работником.

Михаил — ушел от древнееврейского "такой как и Бог". В детстве с ним легко общаться. Во взрослом возрасте становится уравновешенным и серьезным.

Теодор (Федор) — древнегреческое имя, которое означает "дар Бога". В детстве одаренный и самостоятельный. Во взрослом возрасте становится упорным, трудолюбивым.

Ярослав — старославянского происхождения, означает "прославляющий Ярилу (бог Солнца)". В детстве не любит лишних разговоров. Во взрослом возрасте становится несгибаемым и терпеливым.

Елена (Илона) — происходит из греческого языка, означает "солнечный луч". В детстве жизнерадостна и активна. Во взрослом возрасте становится капризной, обидчивой.

День ангела 21 мая – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 21 мая – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил придаст ко всему,

Чтобы жизнь бурлила в меру,

Чтобы всегда хватало тебе веры,

Счастье с сегодняшнего дня и дальше.

***

В этот праздничный день поздравляю с Днем Ангела. Желаю ему всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пусть каждый день улыбается хорошим известием, а ночь снимает всю усталость и уносит неприятности.

***

Пусть Ангел на именины

Выполнит все желания,

Несет счастье ежеминутно,

Успех и процветание.

Радостью жизнь цветет

И придаст здоровье,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!

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