День ангела 21 мая: кого и как поздравлять с именинами

21 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 21 мая
21 мая 2024 поздравьте с именинами Андрея, Елисея, Кирилла, Константина, Михаила, Теодора (Федора), Ярослава, Елену (Илона).
Андрей — имеет греческие корни, означает "мужественный". В детстве непоседлив и подвижен. Во взрослом возрасте становится импульсивным и непредсказуемым.
Елисей — из древнееврейского языка "Бог спасает". В детстве неуемный и активный. Во взрослом возрасте становится энергичным, целеустремленным и трудолюбивым.
Кирилл – пришло из Древней Греции и означает "владыка". В детстве послушный, честолюбивый, любящий похвалу. Во взрослом возрасте становится достаточно сильной личностью.
Константин – пришло из Византии, переводится как "постоянный". В детстве часто находится в состоянии тревоги. Во взрослом возрасте становится хорошим работником.
Михаил — ушел от древнееврейского "такой как и Бог". В детстве с ним легко общаться. Во взрослом возрасте становится уравновешенным и серьезным.
Теодор (Федор) — древнегреческое имя, которое означает "дар Бога". В детстве одаренный и самостоятельный. Во взрослом возрасте становится упорным, трудолюбивым.
Ярослав — старославянского происхождения, означает "прославляющий Ярилу (бог Солнца)". В детстве не любит лишних разговоров. Во взрослом возрасте становится несгибаемым и терпеливым.
Елена (Илона) — происходит из греческого языка, означает "солнечный луч". В детстве жизнерадостна и активна. Во взрослом возрасте становится капризной, обидчивой.
День ангела 21 мая – душевные поздравления в прозе и стихах
Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!
***
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил придаст ко всему,
Чтобы жизнь бурлила в меру,
Чтобы всегда хватало тебе веры,
Счастье с сегодняшнего дня и дальше.
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В этот праздничный день поздравляю с Днем Ангела. Желаю ему всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пусть каждый день улыбается хорошим известием, а ночь снимает всю усталость и уносит неприятности.
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Пусть Ангел на именины
Выполнит все желания,
Несет счастье ежеминутно,
Успех и процветание.
Радостью жизнь цветет
И придаст здоровье,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!
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