В Харькове раздался взрыв – подробности

Взрыв раздался во время воздушной тревоги.
В Харькове утром 21 мая, около 7:00, раздался взрыв. В городе и области был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"Утро в Харькове начинается со звука взрыва", - говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Позже Терехов добавил, что целью утреннего прилета являлся объект транспортной инфраструктуры. Предварительно – один человек пострадал.
Напомним, в Харькове в ночь на 21 мая прозвучала серия взрывов. В результате вражеской атаки три человека получили острую реакцию на стресс, также есть возгорание домов и гаражей.
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