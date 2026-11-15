Ядерная программа Ирана: Нетаньяху призвал устранить угрозу раз и навсегда

Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что пора устранить угрозу со стороны Ирана «раз и навсегда», ссылаясь на стремление Тегерана возобновить свою ядерную программу.

Об этом пишет CBS News.

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«Иранский режим, стремящийся уничтожить Израиль, снова работает над возобновлением своей ядерной программы, — заявил Нетаньяху. — И пусть каждый понимает: этот убийственный режим, без колебаний уничтоживший многие тысячи собственных граждан, не будет колебаться применить ядерное оружие против нас. Он сделает это в тот же миг, как только ему удастся восстановить обогащение урана и ускоренную разработку ядерного оружия».

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«Мы должны раз и навсегда устранить эту экзистенциальную угрозу, нависшую над нашими головами» , — добавил Нетаньяху, имея в виду Иран.

Напомним, Нетаньяху заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие независимо от того, будет ли заключено международное соглашение вокруг иранской ядерной программы.

Не так давно президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social раскритиковал недавний израильский удар по Бейруту. Он назвал эту атаку бессмысленной и незначительной, поскольку в результате ее никто не пострадал.

Президент США подчеркнул, что Израиль должен прекратить какие-либо нападения на ливанской территории, а «Хезболла» и другие стороны должны остановить атаки против Израиля. Он подытожил, что этот момент может стать началом «великого и прекрасного» мира, который ни в коем случае нельзя испортить.

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