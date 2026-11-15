В российском Таганроге БпЛА атаковали энергетику

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В ночь на 15 ноября Таганрог в Ростовской области РФ массированно атаковали беспилотники. По предварительным данным, могли быть поражены энергетические объекты.

Об этом сообщает ASTRA.

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Одной из вероятных целей была подстанция 220 кВ Т-10 (Таганрог-10). Это важный энергетический объект, участвующий в электроснабжении города и его промышленной зоне.

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Напомним, ночью беспилотники атаковали город Нижнекамск в Республике Татарстан РФ. После атаки возник пожар на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Местные жители сообщали о звуке пролета беспилотника. Информации о масштабах повреждений, пострадавших или причинах возгорания пока нет.

«Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России. Завод расположен в Нижнекамске и является частью нефтехимической промышленности Татарстана.

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